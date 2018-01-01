Злив не враховується: «дбайливі» господарі заробили адмінку
16 січень, 21:32
У Луцьку працівники муніципальної варти покарали мешканців, які зливали воду з ванни просто на проїжджу частину.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав інспектор департаменту муніципальної варти Луцька на мешканця вулиці Скрябіна, 7.
«Дбайливі господарі вирішили, що воду з ванни можна спускати не в каналізаційну мережу, а просто на проїжджу частину вулиці. Такі дії заборонено Правилами благоустрою міста Луцька, тому вони покарані адміністративним протоколом», - стверджують муніципали.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав інспектор департаменту муніципальної варти Луцька на мешканця вулиці Скрябіна, 7.
«Дбайливі господарі вирішили, що воду з ванни можна спускати не в каналізаційну мережу, а просто на проїжджу частину вулиці. Такі дії заборонено Правилами благоустрою міста Луцька, тому вони покарані адміністративним протоколом», - стверджують муніципали.
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