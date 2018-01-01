Злив не враховується: «дбайливі» господарі заробили адмінку

У Луцьку працівники муніципальної варти покарали мешканців, які зливали воду з ванни просто на проїжджу частину.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.Протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав інспектор департаменту муніципальної варти Луцька на мешканця вулиці Скрябіна, 7.«Дбайливі господарі вирішили, що воду з ванни можна спускати не в каналізаційну мережу, а просто на проїжджу частину вулиці. Такі дії заборонено Правилами благоустрою міста Луцька, тому вони покарані адміністративним протоколом», - стверджують муніципали.