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Як правильно купатися на Водохреще: поради рятувальників

Як правильно купатися на Водохреще: поради рятувальників
Щороку дедалі більше волинян хочуть зануритися у хрещенську ополонку.

Як правильно підготуватися до цього дійства, щоб освячена вода принесла тільки здоров'я, задоволення і радість, - повідомили в управлінні ДСНС в області.

До свята Водохреща (19 січня) рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпечної поведінки на льоду, зокрема під час купання в ополонці.

Неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників, а також купання дітей без нагляду батьків чи дорослих.

У жодному разі не можна пірнати у воду: заходити в ополонку необхідно повільно й обережно
«Не допускайте скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід. Зимове плавання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях», - нагадали рятувальники.

Аби купання було комфортним, з собою необхідно мати купальник або плавки, рушник і махровий халат, а також комплект сухого одягу.

Перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо. Після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.

Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично забороняється.

Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час святкування Водохреща і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

Як правильно купатися на Водохреще: поради рятувальників

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Теги: Водохреще
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