На концерті «Con Moto» в Луцьку дебютувала 8-річна піаністка





Концерт відбувся 16 січня у Палаці культури, - пишуть



Директор Ігор Павлик розповідає, що подібні концерти проводять щороку, аби дати можливість містянам насолодитися гарною музикою.



«Такі концерти ми влаштовуємо на різдвяні свята для жителів, гостей міста – усіх бажаючих насолодитися хорошою музикою. Вхід у залу безплатний. На сцені виконують різні твори, як світових класиків так і українських музикантів. Головний акцент концерту – подарувати глядачам гарний настрій», - каже Ігор Павлик.



Відзначимо, що найменшим артистом на сцені була восьмирічна Ольга Танська, для якої цей виступ став дебютним.



Зауважимо, що у Луцькій музичній школі навчається 500 учнів.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камерний оркестр «Con Moto», до складу якого входять вихованці та викладачі Луцької музичної школи №2, подарував лучанам незабутній виступ.Концерт відбувся 16 січня у Палаці культури, - пишуть Волинські новини Директоррозповідає, що подібні концерти проводять щороку, аби дати можливість містянам насолодитися гарною музикою.«Такі концерти ми влаштовуємо на різдвяні свята для жителів, гостей міста – усіх бажаючих насолодитися хорошою музикою. Вхід у залу безплатний. На сцені виконують різні твори, як світових класиків так і українських музикантів. Головний акцент концерту – подарувати глядачам гарний настрій», - каже Ігор Павлик.Відзначимо, що найменшим артистом на сцені була восьмирічна, для якої цей виступ став дебютним.Зауважимо, що у Луцькій музичній школі навчається 500 учнів.

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