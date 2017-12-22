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На концерті «Con Moto» в Луцьку дебютувала 8-річна піаністка

На концерті «Con Moto» в Луцьку дебютувала 8-річна піаністка
Камерний оркестр «Con Moto», до складу якого входять вихованці та викладачі Луцької музичної школи №2, подарував лучанам незабутній виступ.

Концерт відбувся 16 січня у Палаці культури, - пишуть Волинські новини.

Директор Ігор Павлик розповідає, що подібні концерти проводять щороку, аби дати можливість містянам насолодитися гарною музикою.

«Такі концерти ми влаштовуємо на різдвяні свята для жителів, гостей міста – усіх бажаючих насолодитися хорошою музикою. Вхід у залу безплатний. На сцені виконують різні твори, як світових класиків так і українських музикантів. Головний акцент концерту – подарувати глядачам гарний настрій», - каже Ігор Павлик.

Відзначимо, що найменшим артистом на сцені була восьмирічна Ольга Танська, для якої цей виступ став дебютним.

Зауважимо, що у Луцькій музичній школі навчається 500 учнів.







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Теги: концерт
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