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Комунальники не можуть вирішити проблему зі сміттям у Луцьку

Комунальники не можуть вирішити проблему зі сміттям у Луцьку
Приватне підприємство МЖК не встигає вивозити сміття на території, яку обслуговує. Допомагає колегам комунальна фірма «Луцькспецкомунтранс».

Про це повідомляє 12 канал.

Та навіть із допомогою комунальників територія не прибрана. Лучани продовжують скаржитися на роботу підприємства. Кажуть, що у деякі райони сміттєвоз приїжджає раз у тиждень.

Зараз на території обслуговування МЖК працює один сміттєвоз і те капот відкритий − щось ремонтують. На підприємстві кажуть, що зараз директор у Києві домовляється за нову машину. До слова, про неї керівник підприємства розповідав ще на початку січня.

Та у муніципалітеті кажуть, що такі обіцянки чують не вперше від керівника підприємства і нарешті − очікують змін у роботі МЖК.

До слова, у травні дія контракту між міськрадою та підприємством закінчується. У МЖК обіцяють, як тільки у них з’явиться новий автомобіль, то більше проблем із вивозом сміття не буде. Тільки назвати дату − коли його привезуть − не беруться.



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Теги: сміття, Луцьк
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