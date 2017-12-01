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Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак

Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак
У міжнародному аеропорту «Одеса» через негоду скасовані майже всі рейси.

Із початку значного погіршення погодних умов – приблизно з 13.00 – в Одесі приземлився лише один літак, - інформують Факти ICTV.

Здійснив посадку борт з аеропорту «Бориспіль», що очікувався о 20.30. Він прибув із незначним запізненням – о 20.57.

Решту вечірніх рейсів скасовано. Загалом не прибули 8 бортів. Поки незрозуміла доля рейсу з «Жулян», який очікувався о 21.10, і зі Стамбула (Туреччина), який за розкладом мав приземлитися 17 січня о 00.05.

З Одеси скасовано 6 авіарейсів. З великим запізненням – 18.26 замість 13.50 – вдалося відправити літак на Шарм-ель-Шейх (Єгипет).

Як відомо, Одесу накрив сильний снігопад, в області очікується утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.


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Теги: аеропорт, надзвичайне
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