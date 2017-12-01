Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак
Сьогодні, 03:11
У міжнародному аеропорту «Одеса» через негоду скасовані майже всі рейси.
Із початку значного погіршення погодних умов – приблизно з 13.00 – в Одесі приземлився лише один літак, - інформують Факти ICTV.
Здійснив посадку борт з аеропорту «Бориспіль», що очікувався о 20.30. Він прибув із незначним запізненням – о 20.57.
Решту вечірніх рейсів скасовано. Загалом не прибули 8 бортів. Поки незрозуміла доля рейсу з «Жулян», який очікувався о 21.10, і зі Стамбула (Туреччина), який за розкладом мав приземлитися 17 січня о 00.05.
З Одеси скасовано 6 авіарейсів. З великим запізненням – 18.26 замість 13.50 – вдалося відправити літак на Шарм-ель-Шейх (Єгипет).
Як відомо, Одесу накрив сильний снігопад, в області очікується утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із початку значного погіршення погодних умов – приблизно з 13.00 – в Одесі приземлився лише один літак, - інформують Факти ICTV.
Здійснив посадку борт з аеропорту «Бориспіль», що очікувався о 20.30. Він прибув із незначним запізненням – о 20.57.
Решту вечірніх рейсів скасовано. Загалом не прибули 8 бортів. Поки незрозуміла доля рейсу з «Жулян», який очікувався о 21.10, і зі Стамбула (Туреччина), який за розкладом мав приземлитися 17 січня о 00.05.
З Одеси скасовано 6 авіарейсів. З великим запізненням – 18.26 замість 13.50 – вдалося відправити літак на Шарм-ель-Шейх (Єгипет).
Як відомо, Одесу накрив сильний снігопад, в області очікується утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото
Сьогодні, 05:16
Опублікувало відео з Ноздровською за кілька годин до її смерті
Сьогодні, 03:48
Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак
Сьогодні, 03:11
Лучанин самостійно затримав п'яного водія
Сьогодні, 01:55
Як правильно купатися на Водохреще: поради рятувальників
Сьогодні, 00:58