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Лучанин самостійно затримав п'яного водія

Лучанин самостійно затримав п'яного водія
Лучанин на автомобілі самотужки затримав п'яного водія на ВАЗі та дочекався приїзду поліції.

Про це повідомив «Волинь24».

Чоловік, який керував автомобілем ВАЗ, їхав по вулиці Карпенка-Карого у сторону вулиці Конякіна.

За ним їхав лучанин на Hyundai, який, побачивши ВАЗ, запідозрив недобре. Він вирішив прослідкувати за ним та затримати.

Він заблокував підозрілого водія на заправці БРСМ неподалік мийки. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Лучанин викликав поліцію та дочекався її приїзду.

Поліцейські хотіли перевірити водія на драгері, однак той відмовився. Його повезли до наркодиспансеру, щоб провести огляд.

Цікаво, що п'яничка погрожував викликати свого друга - прокурора чи суддю, який «все порішає».

Лучанин самостійно затримав п'яного водія

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Теги: Луцьк, інцидент
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