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Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото

Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото
В одному з китайських коледжів до випускного іспиту включили незвичне питання: студентів попросили визначити свого викладача.

Про це передає ВВС Україна.

Студентам професійного коледжу культури та зв'язку міста Сичуань під час екзамену роздали документ з фотографіями сімох людей і попросили вказати, хто з сімки - їхній викладач і підписати його ім'я під світлиною.

Ті, хто впізнали свого вчителя, не отримали жодних додаткових балів. А от тим, хто не впорались з завданням, відняли 41 бал від фінальної оцінки. На тест про встановлення особи викладача припало 30% від загальної оцінки.

Викладач Ху Tенг розповів пекінській телекомпанії BTime, що таке питання ввели на іспиті вперше.

«Ми мали на меті оцінити загальне ставлення студентів до навчання», - сказав він.

«Ми хотіли дізнатись, чи студенти тяжко працювали в класі... і чи звертали вони увагу на деталі. Якщо вони навіть не пам'ятають імені свого вчителя, то відповідно - незацікавлені в навчальній програмі», - каже викладач.

Тест привернув значну увагу в китайських соціальних мережах.

Дехто на мікроблозі Sina Weibo написав, що вважає тест нетактовним і визнав, що не знав або не зміг написати ім'я свого викладача.

Натомість деякі викладачі привітали рішення колег. Один з освітян написав: «Пам'ятати ім'я людини - це основа поваги!»

Інший додав: «Якщо студенти не відвідують заняття, звичайно, тоді вони не будуть знати імен своїх учителів, тому це хороше запитання!»

Інші виші також намагалися боротися з прогулами занять студентів. У жовтні китайський університет запровадив систему розпізнавання обличчя у класах, щоб перешкоджати студентським прогулам.


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Теги: курйоз
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