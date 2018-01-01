Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото





Про це передає



Студентам професійного коледжу культури та зв'язку міста Сичуань під час екзамену роздали документ з фотографіями сімох людей і попросили вказати, хто з сімки - їхній викладач і підписати його ім'я під світлиною.



Ті, хто впізнали свого вчителя, не отримали жодних додаткових балів. А от тим, хто не впорались з завданням, відняли 41 бал від фінальної оцінки. На тест про встановлення особи викладача припало 30% від загальної оцінки.



Викладач Ху Tенг розповів пекінській телекомпанії BTime, що таке питання ввели на іспиті вперше.



«Ми мали на меті оцінити загальне ставлення студентів до навчання», - сказав він.



«Ми хотіли дізнатись, чи студенти тяжко працювали в класі... і чи звертали вони увагу на деталі. Якщо вони навіть не пам'ятають імені свого вчителя, то відповідно - незацікавлені в навчальній програмі», - каже викладач.



Тест привернув значну увагу в китайських соціальних мережах.



Дехто на мікроблозі Sina Weibo написав, що вважає тест нетактовним і визнав, що не знав або не зміг написати ім'я свого викладача.



Натомість деякі викладачі привітали рішення колег. Один з освітян написав: «Пам'ятати ім'я людини - це основа поваги!»



Інший додав: «Якщо студенти не відвідують заняття, звичайно, тоді вони не будуть знати імен своїх учителів, тому це хороше запитання!»



Інші виші також намагалися боротися з прогулами занять студентів. У жовтні китайський університет запровадив систему розпізнавання обличчя у класах, щоб перешкоджати студентським прогулам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з китайських коледжів до випускного іспиту включили незвичне питання: студентів попросили визначити свого викладача.Про це передає ВВС Україна Студентам професійного коледжу культури та зв'язку міста Сичуань під час екзамену роздали документ з фотографіями сімох людей і попросили вказати, хто з сімки - їхній викладач і підписати його ім'я під світлиною.Ті, хто впізнали свого вчителя, не отримали жодних додаткових балів. А от тим, хто не впорались з завданням, відняли 41 бал від фінальної оцінки. На тест про встановлення особи викладача припало 30% від загальної оцінки.Викладачрозповів пекінській телекомпанії BTime, що таке питання ввели на іспиті вперше.«Ми мали на меті оцінити загальне ставлення студентів до навчання», - сказав він.«Ми хотіли дізнатись, чи студенти тяжко працювали в класі... і чи звертали вони увагу на деталі. Якщо вони навіть не пам'ятають імені свого вчителя, то відповідно - незацікавлені в навчальній програмі», - каже викладач.Тест привернув значну увагу в китайських соціальних мережах.Дехто на мікроблозі Sina Weibo написав, що вважає тест нетактовним і визнав, що не знав або не зміг написати ім'я свого викладача.Натомість деякі викладачі привітали рішення колег. Один з освітян написав: «Пам'ятати ім'я людини - це основа поваги!»Інший додав: «Якщо студенти не відвідують заняття, звичайно, тоді вони не будуть знати імен своїх учителів, тому це хороше запитання!»Інші виші також намагалися боротися з прогулами занять студентів. У жовтні китайський університет запровадив систему розпізнавання обличчя у класах, щоб перешкоджати студентським прогулам.

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