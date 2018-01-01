вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні православні відзначають Хрещенський Святвечір. Його ще називають «другим Святвечором», «Голодною кутею», «Водохресним Святвечором», «навечір’ям Богоявлення».

З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.

Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.

Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.

Окрім цього, 18 січня, день народження відзначає журналіст Мирослава Цюпьях, депутат Луцької міської ради Майя Шостак, член Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська та директор загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктор Мартинюк.

Іменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.

Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди. Бережіть себе та будьте обережними біля водойм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Незаконне звільнення Вусенко: Луцька міськрада програла черговий суд
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни за рік понад 800 тисяч разів оплатили комуналку через Приват24*
17 січень, 21:11
Луцька «художка» отримала новий виставковий зал. ФОТО
17 січень, 20:32
Гунчика зобов'язали не виїжджати за межі Волині
17 січень, 20:10
Ціну на газ не підвищимо, – міністр
17 січень, 19:40
Схожі новини
17 січня на Волині: гортаючи календар 17 січня на Волині: гортаючи календар
17 січень, 00:00
16 січня на Волині: гортаючи календар 16 січня на Волині: гортаючи календар
16 січень, 00:00
15 січня на Волині: гортаючи календар 15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січень, 00:00
14 січня на Волині: гортаючи календар 14 січня на Волині: гортаючи календар
14 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки
17 січень, 18:52
 1
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
17 січень, 16:37
 1
11 незручних запитань міському голові Ковеля Олегу Кіндеру
17 січень, 15:34
 1
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волиняни за рік понад 800 тисяч разів оплатили комуналку через Приват24*
17 січень, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8