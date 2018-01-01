18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні православні відзначають Хрещенський Святвечір. Його ще називають «другим Святвечором», «Голодною кутею», «Водохресним Святвечором», «навечір’ям Богоявлення».
З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.
Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.
Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.
Окрім цього, 18 січня, день народження відзначає журналіст Мирослава Цюпьях, депутат Луцької міської ради Майя Шостак, член Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська та директор загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктор Мартинюк.
Іменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.
Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди. Бережіть себе та будьте обережними біля водойм.
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З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.
Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.
Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.
Окрім цього, 18 січня, день народження відзначає журналіст Мирослава Цюпьях, депутат Луцької міської ради Майя Шостак, член Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська та директор загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктор Мартинюк.
Іменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.
Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди. Бережіть себе та будьте обережними біля водойм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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