Волиняни за рік понад 800 тисяч разів оплатили комуналку через Приват24*

Для того, щоб оплатити комунальні послуги, вже давно не потрібно стояти у чергах та диктувати номери рахунків.Так, протягом минулого року клієнти ПриватБанку на Волині здійснили понад 800 тисяч платежів за комуналку, не виходячи з дому.Для клієнтів, які звикли економити не тільки гроші, але й час, ПриватБанк пропонує здійснювати оплату за комунальні послуги через Інтернет-банк Приват24. Завдяки сучасним технологіям процес оплати проходить у кілька кліків.Такою можливістю активно користуються волиняни. Протягом 2017 року на Волині через Інтернет-банк Приват24 здійснили 683 944 тисячі платежів за комунальні послуги. Ще 136 061 оплата була здійснена через мобільний додаток Privat24.“Волиняни, як і всі українці, оцінили можливості інтернет-банкінгу від ПриватБанку. Усі необхідні операції і платежі можна зробити швидко і зручно, не виходячи з дому”, - зазначив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.Зауважимо, що сплатити “комуналку” клієнти також можуть у терміналах самообслуговування та банкоматах ПриватБанку. Окрім того, лучани мають змогу здійснити платіж зі свого смартфону за допомогою QR-коду.