Волиняни за рік понад 800 тисяч разів оплатили комуналку через Приват24*
17 січень, 21:11
Для того, щоб оплатити комунальні послуги, вже давно не потрібно стояти у чергах та диктувати номери рахунків.
Так, протягом минулого року клієнти ПриватБанку на Волині здійснили понад 800 тисяч платежів за комуналку, не виходячи з дому.
Для клієнтів, які звикли економити не тільки гроші, але й час, ПриватБанк пропонує здійснювати оплату за комунальні послуги через Інтернет-банк Приват24. Завдяки сучасним технологіям процес оплати проходить у кілька кліків.
Такою можливістю активно користуються волиняни. Протягом 2017 року на Волині через Інтернет-банк Приват24 здійснили 683 944 тисячі платежів за комунальні послуги. Ще 136 061 оплата була здійснена через мобільний додаток Privat24.
“Волиняни, як і всі українці, оцінили можливості інтернет-банкінгу від ПриватБанку. Усі необхідні операції і платежі можна зробити швидко і зручно, не виходячи з дому”, - зазначив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.
Зауважимо, що сплатити “комуналку” клієнти також можуть у терміналах самообслуговування та банкоматах ПриватБанку. Окрім того, лучани мають змогу здійснити платіж зі свого смартфону за допомогою QR-коду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, протягом минулого року клієнти ПриватБанку на Волині здійснили понад 800 тисяч платежів за комуналку, не виходячи з дому.
Для клієнтів, які звикли економити не тільки гроші, але й час, ПриватБанк пропонує здійснювати оплату за комунальні послуги через Інтернет-банк Приват24. Завдяки сучасним технологіям процес оплати проходить у кілька кліків.
Такою можливістю активно користуються волиняни. Протягом 2017 року на Волині через Інтернет-банк Приват24 здійснили 683 944 тисячі платежів за комунальні послуги. Ще 136 061 оплата була здійснена через мобільний додаток Privat24.
“Волиняни, як і всі українці, оцінили можливості інтернет-банкінгу від ПриватБанку. Усі необхідні операції і платежі можна зробити швидко і зручно, не виходячи з дому”, - зазначив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.
Зауважимо, що сплатити “комуналку” клієнти також можуть у терміналах самообслуговування та банкоматах ПриватБанку. Окрім того, лучани мають змогу здійснити платіж зі свого смартфону за допомогою QR-коду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни за рік понад 800 тисяч разів оплатили комуналку через Приват24*
17 січень, 21:11
Луцька «художка» отримала новий виставковий зал. ФОТО
17 січень, 20:32
Гунчика зобов'язали не виїжджати за межі Волині
17 січень, 20:10
Ціну на газ не підвищимо, – міністр
17 січень, 19:40