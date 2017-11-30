У Львові чадним газом отруїлось 5 дітей-спортсменів





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише



Зранку від медиків надійшло повідомлення, що о 3:44 у будинку на вулиці Залізнична отруїлись чадним газом 8 осіб, в тому числі 5 дітей, членів дитячої спортивної команди з міста Києва, яких у стані різного ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів.



Так, отруїлися одна дитина 2007 року народження, одна - 2008 року народження, троє дітей - 2009 року народження. Також постраждали троє людей 1974, 1978 та 1982 років народження відповідно. Один із дорослих від госпіталізації відмовився.



Причини отруєння встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові сьогодні вночі, 17 січня, отруїлись чадним газом 8 осіб, серед них - 5 дітей, членів дитячої спортивної команди з Києва.Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише УНН Зранку від медиків надійшло повідомлення, що о 3:44 у будинку на вулиці Залізнична отруїлись чадним газом 8 осіб, в тому числі 5 дітей, членів дитячої спортивної команди з міста Києва, яких у стані різного ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів.Так, отруїлися одна дитина 2007 року народження, одна - 2008 року народження, троє дітей - 2009 року народження. Також постраждали троє людей 1974, 1978 та 1982 років народження відповідно. Один із дорослих від госпіталізації відмовився.Причини отруєння встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію