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У Львові чадним газом отруїлось 5 дітей-спортсменів

У Львові чадним газом отруїлось 5 дітей-спортсменів
У Львові сьогодні вночі, 17 січня, отруїлись чадним газом 8 осіб, серед них - 5 дітей, членів дитячої спортивної команди з Києва.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, - пише УНН.

Зранку від медиків надійшло повідомлення, що о 3:44 у будинку на вулиці Залізнична отруїлись чадним газом 8 осіб, в тому числі 5 дітей, членів дитячої спортивної команди з міста Києва, яких у стані різного ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів.

Так, отруїлися одна дитина 2007 року народження, одна - 2008 року народження, троє дітей - 2009 року народження. Також постраждали троє людей 1974, 1978 та 1982 років народження відповідно. Один із дорослих від госпіталізації відмовився.

Причини отруєння встановлюються.

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Теги: Львів, отруєння, діти
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