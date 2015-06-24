Луцька «художка» отримала новий виставковий зал. ФОТО

У Луцьку в "Дитячій художній школі”, де навчається 600 дітей оновили виставковий зал. Це один з найбільших навчальних закладів естетичного виховання дітей в Україні.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Директор закладузауважив, що своїми силами намагаються підтримувати навчальний заклад, покращувати матеріальний стан. Проте, суттєвих ремонтів самостійно зробити не можуть.За його словами, у 2017 році з бюджету міста було виділено 490 тисяч гривень на ремонт виставкової зали. Навчальний заклад потребував такого приміщення, адже необхідне місце, де учні могли б представляти свої роботи.Іван Гарвилюк зауважив, що капітально відремонтували виставкову залу за два місяці. Він наголосив, що зал зроблено згідно сучасних умов. Нині це універсальне приміщення, де окрім представлення експозицій, можна проводити навчання, наукові семінари, конференції.