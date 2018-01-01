Волинян запрошують на зустріч з військовими 14-ої бригади
Сьогодні, 14:35
Волинський краєзнавчий музей запрошує 18 січня на зустріч з вояками 14-ої окремої механізованої бригади.
Зустріч проводиться в рамках проекту «Наші Захисники», що передбачає цикл заходів, присвячених героям, - інформує Департамент культури Луцькради.
Військове формування для першого заходу проекту «Наші Захисники» вибране невипадково, адже у його складі вогняними дорогами АТО пройшла чи не найбільша кількість волинян.
Учасники зустрічі зможуть також оглянути стаціонарну виставку «Неоголошена війна. Волинський рахунок», де представлено бойові реліквії та трофеї з місць бойових дій, передані до музею волинськими бійцями та волонтерами.
Початок заходу о 12 год.
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Зустріч проводиться в рамках проекту «Наші Захисники», що передбачає цикл заходів, присвячених героям, - інформує Департамент культури Луцькради.
Військове формування для першого заходу проекту «Наші Захисники» вибране невипадково, адже у його складі вогняними дорогами АТО пройшла чи не найбільша кількість волинян.
Учасники зустрічі зможуть також оглянути стаціонарну виставку «Неоголошена війна. Волинський рахунок», де представлено бойові реліквії та трофеї з місць бойових дій, передані до музею волинськими бійцями та волонтерами.
Початок заходу о 12 год.
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