Волинян запрошують на зустріч з військовими 14-ої бригади





Зустріч проводиться в рамках проекту «Наші Захисники», що передбачає цикл заходів, присвячених героям, - інформує Департамент культури Луцькради.



Військове формування для першого заходу проекту «Наші Захисники» вибране невипадково, адже у його складі вогняними дорогами АТО пройшла чи не найбільша кількість волинян.



Учасники зустрічі зможуть також оглянути стаціонарну виставку «Неоголошена війна. Волинський рахунок», де представлено бойові реліквії та трофеї з місць бойових дій, передані до музею волинськими бійцями та волонтерами.



Початок заходу о 12 год.

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