Помер легендарний автогонщик

Ден Герні помер у віці 86 років.



Знаменитий гонщик помер від ускладнень після запалення легенів, – пише



За свою кар'єру Герні перемагав в гонках Формули-1, IndyCar і NASCAR, а також виграв «24 години Ле-Мана». У Ф-1 американець провів 86 гонок в складі Ferrari, BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle і McLaren. Герні п'ять разів піднімався на вершину подіуму в «Королівських гонках», але в історію світового автоспорту він увійшов з іншої причини.



Саме Герні після перемоги в «24 годинах Ле-Мана» струснув пляшку шампанського і влаштував душ. Сам того не знаючи, американець став основоположником традиції, без якої зараз церемонія подіуму немислима ні в одних перегонах.



По ходу кар'єри в IndyCar Ден створив аеродинамічний пристрій, який одержав назву закрилків Герні (також відоме, як кінцева кромка). А в Формулі-1 він першим, хто став використовувати закритий шолом.



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