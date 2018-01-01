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Помер легендарний автогонщик

Помер легендарний автогонщик
Американська легенда автоспорту Ден Герні помер у віці 86 років.

Знаменитий гонщик помер від ускладнень після запалення легенів, – пише Обозреватель з посиланням на Autosport.

За свою кар'єру Герні перемагав в гонках Формули-1, IndyCar і NASCAR, а також виграв «24 години Ле-Мана». У Ф-1 американець провів 86 гонок в складі Ferrari, BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle і McLaren. Герні п'ять разів піднімався на вершину подіуму в «Королівських гонках», але в історію світового автоспорту він увійшов з іншої причини.

Саме Герні після перемоги в «24 годинах Ле-Мана» струснув пляшку шампанського і влаштував душ. Сам того не знаючи, американець став основоположником традиції, без якої зараз церемонія подіуму немислима ні в одних перегонах.

По ходу кар'єри в IndyCar Ден створив аеродинамічний пристрій, який одержав назву закрилків Герні (також відоме, як кінцева кромка). А в Формулі-1 він першим, хто став використовувати закритий шолом.
Помер легендарний автогонщик

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Теги: смерть
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