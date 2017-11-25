«Шлюб за добу»: повідомили, скільки волинян скористалося послугою
Сьогодні, 15:10
Оприлюднили результати проекту «Шлюб за добу» на Волині за 2017 рік.
Про це повідомляє Волинська правда із посиланням на Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Так, за інформацією видання, у рамках проекту «Шлюб за добу» минулоріч одружилося 394 пари.
Найбільше послугою користувалися в обласному центрі Волинської області. Зокрема, у Луцьку зареєстрували 383 шлюби. Значно меншою популярністю «Шлюб за добу» користується в районах Волині. Так, у Нововолинську шлюб таким чином уклало 5 пар, у Ковелі – 6.
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Про це повідомляє Волинська правда із посиланням на Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Так, за інформацією видання, у рамках проекту «Шлюб за добу» минулоріч одружилося 394 пари.
Найбільше послугою користувалися в обласному центрі Волинської області. Зокрема, у Луцьку зареєстрували 383 шлюби. Значно меншою популярністю «Шлюб за добу» користується в районах Волині. Так, у Нововолинську шлюб таким чином уклало 5 пар, у Ковелі – 6.
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