«Шлюб за добу»: повідомили, скільки волинян скористалося послугою





Про це повідомляє



Так, за інформацією видання, у рамках проекту «Шлюб за добу» минулоріч одружилося 394 пари.



Найбільше послугою користувалися в обласному центрі Волинської області. Зокрема, у Луцьку зареєстрували 383 шлюби. Значно меншою популярністю «Шлюб за добу» користується в районах Волині. Так, у Нововолинську шлюб таким чином уклало 5 пар, у Ковелі – 6.

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