На Дніпропетровщині молодик вбив школярку

У селі Південне Нікопольського району на Дніпропетровщині у власному домі вбили 17-річну дівчину.Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області.21-річний чоловік прийшов додому школярки, коли вона була одна. Вдарив дівчину пляшкою по голові. Коли вона знепритомніла, наніс удар ножем у шию. Зловмисника затримали.Ніж і мобільний телефон жертви зловмисник забрав із собою та втік. Всі докази викинув у кущі.До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою. Собака провів поліцейських від будинку вбитої до магазину, облаштованого камерами відеоспостереження, і зупинки.Під час опитування свідків встановили особу убивці. Його затримали у власному будинку в сусідньому селі.За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи і вилучення знаряддя вбивства.Затриманому загрожує до 15 років в'язниці.