На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
Сьогодні, 15:16
У селі Південне Нікопольського району на Дніпропетровщині у власному домі вбили 17-річну дівчину.
Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області.
21-річний чоловік прийшов додому школярки, коли вона була одна. Вдарив дівчину пляшкою по голові. Коли вона знепритомніла, наніс удар ножем у шию. Зловмисника затримали.
Ніж і мобільний телефон жертви зловмисник забрав із собою та втік. Всі докази викинув у кущі.
До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою. Собака провів поліцейських від будинку вбитої до магазину, облаштованого камерами відеоспостереження, і зупинки.
Під час опитування свідків встановили особу убивці. Його затримали у власному будинку в сусідньому селі.
За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи і вилучення знаряддя вбивства.
Затриманому загрожує до 15 років в'язниці.
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Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області.
21-річний чоловік прийшов додому школярки, коли вона була одна. Вдарив дівчину пляшкою по голові. Коли вона знепритомніла, наніс удар ножем у шию. Зловмисника затримали.
Ніж і мобільний телефон жертви зловмисник забрав із собою та втік. Всі докази викинув у кущі.
До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою. Собака провів поліцейських від будинку вбитої до магазину, облаштованого камерами відеоспостереження, і зупинки.
Під час опитування свідків встановили особу убивці. Його затримали у власному будинку в сусідньому селі.
За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи і вилучення знаряддя вбивства.
Затриманому загрожує до 15 років в'язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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