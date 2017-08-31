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На Дніпропетровщині молодик вбив школярку

На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
У селі Південне Нікопольського району на Дніпропетровщині у власному домі вбили 17-річну дівчину.

Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області.

21-річний чоловік прийшов додому школярки, коли вона була одна. Вдарив дівчину пляшкою по голові. Коли вона знепритомніла, наніс удар ножем у шию. Зловмисника затримали.

Ніж і мобільний телефон жертви зловмисник забрав із собою та втік. Всі докази викинув у кущі.

До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою. Собака провів поліцейських від будинку вбитої до магазину, облаштованого камерами відеоспостереження, і зупинки.

Під час опитування свідків встановили особу убивці. Його затримали у власному будинку в сусідньому селі.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи і вилучення знаряддя вбивства.

Затриманому загрожує до 15 років в'язниці.
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку

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Теги: вбивство, дівчина
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