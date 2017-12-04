Не посипали та не розчистили: в Ковелі проінспектували, як прибирається сніг

Ковельські посадовці проінспектували, як комунальне підприємство прибрало місто від снігу.Відповідну інформацію оприлюднили в прес-службі мерії.Послуги з утримання дорожньої мережі міста в зимовий період надає ТзОВ «К.П.Верес», яке нещодавно стало переможцем торгів. Як справляється підприємство зі своїми обов’язками, з’ясовувала комісія, до якої ввійшли начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету, його заступникта директор Ковельського КП «Добробут»Так, посадовці склали акт, в якому зафіксували, що, станом на 10 годину, вулиці Шевченка, Міцкевича, Театральна, Будищанська, Заводська, Фестивальна, Черняховського, Холмська, Сагайдачного, Івасюка, Ветеранів, Косачів, Старицьких, Мечнікова, Княгині Ольги не посипані піщано-соляною сумішшю, а вулиці Незалежності, Грушевського, Володимирська – частково та недостатньо.Під час руху транспортних засобів нерозчищений сніг «в’їжджується», що призводить до створення ожеледиці на дорогах. Такі обставини провокують аварійні ситуації та ДТП.Без функціонального призначення курсувала на вулиціЧерняховського і Відродження снігоприбиральна техніка, яка не здійснювала посипання, хоча суміш була наявна в кузові транспортних засобів. Не розчищеними від снігу та не посипаними були міст на вул.Незалежності, автозупинки, «кишені» для транспортних засобів.Це все свідчить про неналежне та неякісне виконання робіт з утримання дорожньої мережі в Ковелі в зимовий період ТзОВ «К.П.Верес».