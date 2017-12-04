Не посипали та не розчистили: в Ковелі проінспектували, як прибирається сніг
Сьогодні, 15:31
Ковельські посадовці проінспектували, як комунальне підприємство прибрало місто від снігу.
Відповідну інформацію оприлюднили в прес-службі мерії.
Послуги з утримання дорожньої мережі міста в зимовий період надає ТзОВ «К.П.Верес», яке нещодавно стало переможцем торгів. Як справляється підприємство зі своїми обов’язками, з’ясовувала комісія, до якої ввійшли начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Андрій Стернічук, його заступник Сергій Дудка та директор Ковельського КП «Добробут» Ігор Михалевич.
Так, посадовці склали акт, в якому зафіксували, що, станом на 10 годину, вулиці Шевченка, Міцкевича, Театральна, Будищанська, Заводська, Фестивальна, Черняховського, Холмська, Сагайдачного, Івасюка, Ветеранів, Косачів, Старицьких, Мечнікова, Княгині Ольги не посипані піщано-соляною сумішшю, а вулиці Незалежності, Грушевського, Володимирська – частково та недостатньо.
Під час руху транспортних засобів нерозчищений сніг «в’їжджується», що призводить до створення ожеледиці на дорогах. Такі обставини провокують аварійні ситуації та ДТП.
Без функціонального призначення курсувала на вулиціЧерняховського і Відродження снігоприбиральна техніка, яка не здійснювала посипання, хоча суміш була наявна в кузові транспортних засобів. Не розчищеними від снігу та не посипаними були міст на вул.Незалежності, автозупинки, «кишені» для транспортних засобів.
Це все свідчить про неналежне та неякісне виконання робіт з утримання дорожньої мережі в Ковелі в зимовий період ТзОВ «К.П.Верес».
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Відповідну інформацію оприлюднили в прес-службі мерії.
Послуги з утримання дорожньої мережі міста в зимовий період надає ТзОВ «К.П.Верес», яке нещодавно стало переможцем торгів. Як справляється підприємство зі своїми обов’язками, з’ясовувала комісія, до якої ввійшли начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Андрій Стернічук, його заступник Сергій Дудка та директор Ковельського КП «Добробут» Ігор Михалевич.
Так, посадовці склали акт, в якому зафіксували, що, станом на 10 годину, вулиці Шевченка, Міцкевича, Театральна, Будищанська, Заводська, Фестивальна, Черняховського, Холмська, Сагайдачного, Івасюка, Ветеранів, Косачів, Старицьких, Мечнікова, Княгині Ольги не посипані піщано-соляною сумішшю, а вулиці Незалежності, Грушевського, Володимирська – частково та недостатньо.
Під час руху транспортних засобів нерозчищений сніг «в’їжджується», що призводить до створення ожеледиці на дорогах. Такі обставини провокують аварійні ситуації та ДТП.
Без функціонального призначення курсувала на вулиціЧерняховського і Відродження снігоприбиральна техніка, яка не здійснювала посипання, хоча суміш була наявна в кузові транспортних засобів. Не розчищеними від снігу та не посипаними були міст на вул.Незалежності, автозупинки, «кишені» для транспортних засобів.
Це все свідчить про неналежне та неякісне виконання робіт з утримання дорожньої мережі в Ковелі в зимовий період ТзОВ «К.П.Верес».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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