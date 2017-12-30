Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО

Чоловіка, який намагався дати хабар правоохоронцеві, зловили в Луцьку.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Зокрема 17 січня викрили мешканця Луцька під час надання 10 тисяч гривень працівнику Управління захисту економіки в області ДЗЕ Національної поліції України. Хабар він пропонував та дав за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил про валютні операції (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП).Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Тривають слідчі дії.