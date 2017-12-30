Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Чоловіка, який намагався дати хабар правоохоронцеві, зловили в Луцьку.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Зокрема 17 січня викрили мешканця Луцька під час надання 10 тисяч гривень працівнику Управління захисту економіки в області ДЗЕ Національної поліції України. Хабар він пропонував та дав за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил про валютні операції (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП).
Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Зокрема 17 січня викрили мешканця Луцька під час надання 10 тисяч гривень працівнику Управління захисту економіки в області ДЗЕ Національної поліції України. Хабар він пропонував та дав за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил про валютні операції (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП).
Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували фото закутого в кригу Стиру
Сьогодні, 16:09
Продають волинський завод «Оснастка»
Сьогодні, 16:05
Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Сьогодні, 15:54
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
Сьогодні, 15:16