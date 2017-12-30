вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО

Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Чоловіка, який намагався дати хабар правоохоронцеві, зловили в Луцьку.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Зокрема 17 січня викрили мешканця Луцька під час надання 10 тисяч гривень працівнику Управління захисту економіки в області ДЗЕ Національної поліції України. Хабар він пропонував та дав за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил про валютні операції (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП).

Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Тривають слідчі дії.

Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Незаконне звільнення Вусенко: Луцька міськрада програла черговий суд
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували фото закутого в кригу Стиру
Сьогодні, 16:09
Продають волинський завод «Оснастка»
Сьогодні, 16:05
Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Не посипали та не розчистили: в Ковелі проінспектували, як прибирається сніг
Сьогодні, 15:31
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Суд над екс-головою Любомльської РДА знову перенесли Суд над екс-головою Любомльської РДА знову перенесли
16 січень, 08:04
На хабарі затримали доцента «Львівської політехніки» На хабарі затримали доцента «Львівської політехніки»
12 січень, 12:06
У СБУ Волині розповіли, як ловлять хабарників У СБУ Волині розповіли, як ловлять хабарників
30 грудень, 2017, 14:55
На Волині судили бізнесмена, який давав хабар посадовцю На Волині судили бізнесмена, який давав хабар посадовцю
29 грудень, 2017, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
16 січень, 08:06
 4
«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька
16 січень, 19:34
 3
«ІнспекторGym». «Драйв»: холод та несправний зливний бак
16 січень, 13:45
 2
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Сьогодні, 16:37
 1
11 незручних запитань міському голові Ковеля Олегу Кіндеру
Сьогодні, 15:34
 1
Медіа
відео
1/8