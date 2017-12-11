Продають волинський завод «Оснастка»
Сьогодні, 16:05
Фонд державного майна розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу держпідприємств, серед яких - Нововолинський ВАТ "Оснастка".
Про це у себе на Facebook повідомив в.о. Голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.
Загалом, мова йде про 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків.
Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.
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Про це у себе на Facebook повідомив в.о. Голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.
Загалом, мова йде про 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків.
Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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