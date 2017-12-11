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Продають волинський завод «Оснастка»

Продають волинський завод «Оснастка»
Фонд державного майна розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу держпідприємств, серед яких - Нововолинський ВАТ "Оснастка".

Про це у себе на Facebook повідомив в.о. Голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

Загалом, мова йде про 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків.

Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.

Продають волинський завод «Оснастка»

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Теги: Волинь, Оснастка, продаж
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