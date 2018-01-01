Опублікували фото закутого в кригу Стиру
Сьогодні, 16:09
Світлини зимового Стиру з’явилився в мережі.
Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Facebook Віктор Чухрай.
«Вчора був такий холодний день і ніч, що навіть дід Стир одяг з крекотом кожуха із замерзлих дивних окрайців «сала» і грізно шумів промоїнами на течіях, попереджаючи про небезпеку прогулянок по замерзлій річці», – йдеться в дописі фотографа.
«Але дивна краса цього зимового часу, завше ніби магнітом тягне мене пройтись берегом,від села Дворець (Київська площа), аж до замку Любарта і дорогою побесідувати з дідом Стиром, синичками і снігурами і помахати рукою знайомому старому Круку над сплячим лугом..Зима прийшла..» – пише в коментарі до фото Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Facebook Віктор Чухрай.
«Вчора був такий холодний день і ніч, що навіть дід Стир одяг з крекотом кожуха із замерзлих дивних окрайців «сала» і грізно шумів промоїнами на течіях, попереджаючи про небезпеку прогулянок по замерзлій річці», – йдеться в дописі фотографа.
«Але дивна краса цього зимового часу, завше ніби магнітом тягне мене пройтись берегом,від села Дворець (Київська площа), аж до замку Любарта і дорогою побесідувати з дідом Стиром, синичками і снігурами і помахати рукою знайомому старому Круку над сплячим лугом..Зима прийшла..» – пише в коментарі до фото Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Сьогодні, 16:37
У Британії буде міністр із самотності
Сьогодні, 16:35
Опублікували фото закутого в кригу Стиру
Сьогодні, 16:09
Продають волинський завод «Оснастка»
Сьогодні, 16:05
Лучанина зловили на хабарі поліцейському. ФОТО
Сьогодні, 15:54