Опублікували фото закутого в кригу Стиру

Світлини зимового Стиру з’явилився в мережі.Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Facebook«Вчора був такий холодний день і ніч, що навіть дід Стир одяг з крекотом кожуха із замерзлих дивних окрайців «сала» і грізно шумів промоїнами на течіях, попереджаючи про небезпеку прогулянок по замерзлій річці», – йдеться в дописі фотографа.«Але дивна краса цього зимового часу, завше ніби магнітом тягне мене пройтись берегом,від села Дворець (Київська площа), аж до замку Любарта і дорогою побесідувати з дідом Стиром, синичками і снігурами і помахати рукою знайомому старому Круку над сплячим лугом..Зима прийшла..» – пише в коментарі до фото Чухрай.