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На «Волиньвугіллі» частково погасили борг із зарплати

На «Волиньвугіллі» частково погасили борг із зарплати
На державному підприємстві «Волиньвугілля» частково погасили заборгованість перед працівниками.

Загальний борг перевищує 18 мільйонів гривень, – пише ВРД НСТКУ.

«Нарешті віддали зароблене торік у серпні працівникам невиробничої сфери ДП «Волиньвугілля». Для цього використали 1 мільйон 248 тисяч гривень, що надійшли на реалізацію твердого палива», – йдеться в публікації.

Як розповіла директор з економіки «Волиньвугілля» Інна Почтарук, проблему вирішили частково, бо загальна заборгованість перед працівниками, які не зайняті видобутком, перевищує 18 мільйонів. Це зарплата за вересень, жовтень, листопад і грудень 2017-го.

Щодо гірників, які трудяться під землею, то у них ситуація краща. Наприкінці року їм виділили 30 мільйонів бюджетних коштів для виплати майже тримісячної заборгованості. Залишився борг 1 мільйон 900 тисяч за листопад і 14 мільйонів 700 тисяч за грудень.

Коли повністю віддадуть зароблено колективу держпідприємства – поки що невідомо.

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Теги: Волиньвугілля, борг, гроші
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