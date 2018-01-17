У Британії буде міністр із самотності
Сьогодні, 16:35
В уряді Великої Британії з’явився пост міністра з самотності.
На посаду призначили 42-річну заступницю міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, – пишуть Факти ICTV.
Міністр з самотності працюватиме при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, пише The Telegraph.
«Для значної кількості людей самотність є сумною реальністю сучасного життя. Я хочу боротися з цією проблемою заради всіх нас, допомагати подолати самотність людям похилого віку, опікунам, тим, хто втратив близьких – тобто тим людям, яким ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», – заявила Тереза Мей.
За даними британського Червоного хреста, понад 9 млн британців часто або постійно відчувають самотність. Це небезпечно для здоров’я майже так само, як і куріння. Самотність підвищує ризик передчасної смерті на третину.
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На посаду призначили 42-річну заступницю міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, – пишуть Факти ICTV.
Міністр з самотності працюватиме при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, пише The Telegraph.
«Для значної кількості людей самотність є сумною реальністю сучасного життя. Я хочу боротися з цією проблемою заради всіх нас, допомагати подолати самотність людям похилого віку, опікунам, тим, хто втратив близьких – тобто тим людям, яким ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», – заявила Тереза Мей.
За даними британського Червоного хреста, понад 9 млн британців часто або постійно відчувають самотність. Це небезпечно для здоров’я майже так само, як і куріння. Самотність підвищує ризик передчасної смерті на третину.
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