У Британії буде міністр із самотності





На посаду призначили 42-річну заступницю міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, – пишуть



Міністр з самотності працюватиме при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, пише The Telegraph.



«Для значної кількості людей самотність є сумною реальністю сучасного життя. Я хочу боротися з цією проблемою заради всіх нас, допомагати подолати самотність людям похилого віку, опікунам, тим, хто втратив близьких – тобто тим людям, яким ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», – заявила Тереза Мей.



За даними британського Червоного хреста, понад 9 млн британців часто або постійно відчувають самотність. Це небезпечно для здоров’я майже так само, як і куріння. Самотність підвищує ризик передчасної смерті на третину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В уряді Великої Британії з’явився пост міністра з самотності.На посаду призначили 42-річну заступницю міністра з питань спорту та громадянського суспільства, – пишуть Факти ICTV Міністр з самотності працюватиме при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, пише The Telegraph.«Для значної кількості людей самотність є сумною реальністю сучасного життя. Я хочу боротися з цією проблемою заради всіх нас, допомагати подолати самотність людям похилого віку, опікунам, тим, хто втратив близьких – тобто тим людям, яким ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», – заявилаЗа даними британського Червоного хреста, понад 9 млн британців часто або постійно відчувають самотність. Це небезпечно для здоров’я майже так само, як і куріння. Самотність підвищує ризик передчасної смерті на третину.

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