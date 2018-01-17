вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Британії буде міністр із самотності

У Британії буде міністр із самотності
В уряді Великої Британії з’явився пост міністра з самотності.

На посаду призначили 42-річну заступницю міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, – пишуть Факти ICTV.

Міністр з самотності працюватиме при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, пише The Telegraph.

«Для значної кількості людей самотність є сумною реальністю сучасного життя. Я хочу боротися з цією проблемою заради всіх нас, допомагати подолати самотність людям похилого віку, опікунам, тим, хто втратив близьких – тобто тим людям, яким ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», – заявила Тереза Мей.

За даними британського Червоного хреста, понад 9 млн британців часто або постійно відчувають самотність. Це небезпечно для здоров’я майже так само, як і куріння. Самотність підвищує ризик передчасної смерті на третину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цікаво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Незаконне звільнення Вусенко: Луцька міськрада програла черговий суд
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі мітингували колишні силовики
Сьогодні, 16:53
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Сьогодні, 16:37
У Британії буде міністр із самотності
Сьогодні, 16:35
Опублікували фото закутого в кригу Стиру
Сьогодні, 16:09
Продають волинський завод «Оснастка»
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Одеське узбережжя вкрилося гігантськими бурульками. ФОТО Одеське узбережжя вкрилося гігантськими бурульками. ФОТО
15 січень, 09:36
Фізик прогнозує пекельну спеку на Землі Фізик прогнозує пекельну спеку на Землі
11 січень, 04:04
Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО
08 січень, 07:15
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
06 січень, 07:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
16 січень, 08:06
 4
«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька
16 січень, 19:34
 3
«ІнспекторGym». «Драйв»: холод та несправний зливний бак
16 січень, 13:45
 2
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Сьогодні, 16:37
 1
11 незручних запитань міському голові Ковеля Олегу Кіндеру
Сьогодні, 15:34
 1
Медіа
відео
1/8