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У Ковелі мітингували колишні силовики

У Ковелі мітингували колишні силовики
У Ковелі сьогодні, 17 січня, біля Будинку рад відбулась акція протесту колишніх працівників силових структур.

Вони одноголосно виступили проти постанови Кабінету Міністрів України № 1052 від 27 грудня 2017 року щодо відтермінування перерахунку пенсій, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Ще наприкінці минулого року Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що виплати цій категорії громадян планується підвищити з 1 січня 2018 року. Зміни повинні були торкнутися 550 тисяч осіб, яким би підвищили оплату мінімум на півтори тисячі гривень. Окрім цього, планувалося створити автоматичну індексацію і розмежувати "бойові" і "звичайні" пенсії. Незважаючи на обіцянки, відповідної суму у бюджеті на 2018 рік не передбачено.

У зв’язку з цим ковельські мітингувальники підготували звернення до Президента України Петра Порошенка, де вимагають забезпечити перерахунок і виплату призначених пенсій особам звільненим з військової служби та колишнім співробітникам МВС, на умовах чинного законодавства.

З мітингувальниками зустрілась секретар міської ради Віра Федосюк, яка висловила їм свою підтримку.
У Ковелі мітингували колишні силовики
У Ковелі мітингували колишні силовики
У Ковелі мітингували колишні силовики
У Ковелі мітингували колишні силовики

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Теги: військові, Ковель
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