У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі

У зв’язку зі складними погодніми умовами на вулицях Луцька працює снігоприбиральна техніка.Так, у ніч з 18 на 19 січня, за прогнозами синоптиків, знову очікуються сильні снігопади. Для боротьби з негодою комунальні служби мають можливість залучити 15 одиниць техніки, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Власників транспортних засобів просять не залишати свої автомобілі на проїжджій частині вулиць міста, аби спецтехніка могла безперешкодно очищати дороги від снігу."Просимо поставитися з розумінням, адже від цього залежить, наскільки оперативно та якісно комунальні служби зможуть очистити дороги від заметів, зроблять комфортним і безпечним рух транспорту та пішоходів", - йдеться в повідомленні.