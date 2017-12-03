У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
Сьогодні, 17:05
У зв’язку зі складними погодніми умовами на вулицях Луцька працює снігоприбиральна техніка.
Так, у ніч з 18 на 19 січня, за прогнозами синоптиків, знову очікуються сильні снігопади. Для боротьби з негодою комунальні служби мають можливість залучити 15 одиниць техніки, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Власників транспортних засобів просять не залишати свої автомобілі на проїжджій частині вулиць міста, аби спецтехніка могла безперешкодно очищати дороги від снігу.
"Просимо поставитися з розумінням, адже від цього залежить, наскільки оперативно та якісно комунальні служби зможуть очистити дороги від заметів, зроблять комфортним і безпечним рух транспорту та пішоходів", - йдеться в повідомленні.
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Так, у ніч з 18 на 19 січня, за прогнозами синоптиків, знову очікуються сильні снігопади. Для боротьби з негодою комунальні служби мають можливість залучити 15 одиниць техніки, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Власників транспортних засобів просять не залишати свої автомобілі на проїжджій частині вулиць міста, аби спецтехніка могла безперешкодно очищати дороги від снігу.
"Просимо поставитися з розумінням, адже від цього залежить, наскільки оперативно та якісно комунальні служби зможуть очистити дороги від заметів, зроблять комфортним і безпечним рух транспорту та пішоходів", - йдеться в повідомленні.
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