19 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні –. Інші його назви – Йордана, Водохреще, Богоявлення.Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа.Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва – Богоявлення.У цей день у всіх містах і селах святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися упродовж року.Сьогодні святкують день народження історик, педагог та краєзнавець, політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології СНУ, громадські активіститаДень ангела сьогодні святкують Андрій, Лаврентій, Лідія, Марія.Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.Також цього дня у 2014 році розпочалося протистояння на вулиці Грушевського, початок подій ще називають «Кривава Водохреща» або «Вогнехреща».Події відбувалися з 19 по 22 січня 2014 року в ході Європейської революції в Україні як реакція на загострення протистояння Євромайдану з офіційною владою України після прийняття 16 січня «Законів про диктатуру» та знаменували початок гарячої фази протистояння.