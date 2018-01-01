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На Волині хочуть збудувати європейське футбольне поле

На Волині хочуть збудувати європейське футбольне поле
У Луцьку в районі Теремно планують побудувати сучасне футбольне поле.

Про це повідомив спортивний директор ФК «Волинь» Валентин Кошельник 18 січня під час прес-конференції для ЗМІ.

За його словами, за рік там з’явиться поле зі штучним покриттям, сучасними трибунами та роздягальнями.

Крім того, планують розбудовувати базу у Дачному.

«Стоїть чітка задача – розбудовувати Дачне. Не мною, я не ставлю задач, я виконую. Наскільки я знаю, дай Боже, все буде добре. Ми, футболісти, забобонні, і не хочемо щось говорити наперед. Так, хочемо розбудувати Дачне як базу для футболу», - поінформував Кошельник.

Він також додав, що договір із міською радою не могли укласти протягом року, але йому вдалось це зробити за два тижні.

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Теги: футбольне поле, футбол, спорт, Теремно
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