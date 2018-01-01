На Волині хочуть збудувати європейське футбольне поле

У Луцьку в районі Теремно планують побудувати сучасне футбольне поле.Про це повідомив спортивний директор ФК «Волинь»18 січня під час прес-конференції для ЗМІ.За його словами, за рік там з’явиться поле зі штучним покриттям, сучасними трибунами та роздягальнями.Крім того, планують розбудовувати базу у Дачному.«Стоїть чітка задача – розбудовувати Дачне. Не мною, я не ставлю задач, я виконую. Наскільки я знаю, дай Боже, все буде добре. Ми, футболісти, забобонні, і не хочемо щось говорити наперед. Так, хочемо розбудувати Дачне як базу для футболу», - поінформував Кошельник.Він також додав, що договір із міською радою не могли укласти протягом року, але йому вдалось це зробити за два тижні.