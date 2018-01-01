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У ковельський ЦНАП закуплять обладнання для оформлення біометричних паспортів

У ковельський ЦНАП закуплять обладнання для оформлення біометричних паспортів
Незабаром працівники Ковельського ЦНАПу зможуть самостійно оформляти та видавати головний документ громадянина України – біометричний паспорт.

Про це пише Про Ковель.

Наразі це питання є доволі актуальним і болючим, передусім для школярів, яким виповнилося 14 років. Адже їм, щоб пройти ЗНО, необхідно мати при собі паспорт. А Державна міграційна служба не встигає приймати та видавати документи, тим самим створює чималі черги біля своїх відділень.

На чергову сесію міської ради на розгляд депутатам пропонується проект рішення щодо внесення змін до бюджету, де передбачається півмільйона гривень на придбання робочої станції з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи та облаштування оптоволоконного каналу зв’язку для виконання функцій з оформлення та видачі паспорта громадянина України.

За словами секретаря Ковельської міської ради Віри Федосюк, першочергово дане обладнання обслуговуватиме школярів, а потім і всіх решта людей.


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Теги: паспорт, Ковель
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