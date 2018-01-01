На Волині протягом доби – 24 аварії





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.



Загалом на території України трапилася 987 аварій. В ДТП постраждало 106 людей та 16 загинуло. На території Волині за цей час трапилося 24 аварії, 8 із них – з потерпілими.



Найбільшу кількість ДТП зафіксовано у Київській (246), Львівській (104) та Харківській (67) областях.



Нагадаємо, за 16 січня на території Волинської області





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