На Волині протягом доби – 24 аварії
Сьогодні, 14:52
Протягом доби на території Волині трапилося 24 дорожньо-транспортні пригоди.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.
Загалом на території України трапилася 987 аварій. В ДТП постраждало 106 людей та 16 загинуло. На території Волині за цей час трапилося 24 аварії, 8 із них – з потерпілими.
Найбільшу кількість ДТП зафіксовано у Київській (246), Львівській (104) та Харківській (67) областях.
Нагадаємо, за 16 січня на території Волинської області трапилося 10 аварій, 4 із них – з потерпілими.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.
Загалом на території України трапилася 987 аварій. В ДТП постраждало 106 людей та 16 загинуло. На території Волині за цей час трапилося 24 аварії, 8 із них – з потерпілими.
Найбільшу кількість ДТП зафіксовано у Київській (246), Львівській (104) та Харківській (67) областях.
Нагадаємо, за 16 січня на території Волинської області трапилося 10 аварій, 4 із них – з потерпілими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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