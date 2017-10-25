На Волині сільський голова «погорів» на хабарі

На Волині сільського голову одного з сіл Горохівського району затримали на хабарі.Так, правоохоронці сьогодні, 18 січня, викрили сільського голову при наданні неправомірної вигоди працівнику Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, - інформує прес-служба прокуратури області.Неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень обраниця громади пропонувала та намагалася надати правоохоронцю за не вжиття заходів щодо розгляду заяви громадянина щодо незаконного збору нею коштів за воду з мешканців села.Вирішується питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.Тривають слідчі дії.