На Волині сільський голова «погорів» на хабарі
Сьогодні, 14:56
На Волині сільського голову одного з сіл Горохівського району затримали на хабарі.
Так, правоохоронці сьогодні, 18 січня, викрили сільського голову при наданні неправомірної вигоди працівнику Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, - інформує прес-служба прокуратури області.
Неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень обраниця громади пропонувала та намагалася надати правоохоронцю за не вжиття заходів щодо розгляду заяви громадянина щодо незаконного збору нею коштів за воду з мешканців села.
Вирішується питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Тривають слідчі дії.
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Так, правоохоронці сьогодні, 18 січня, викрили сільського голову при наданні неправомірної вигоди працівнику Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, - інформує прес-служба прокуратури області.
Неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень обраниця громади пропонувала та намагалася надати правоохоронцю за не вжиття заходів щодо розгляду заяви громадянина щодо незаконного збору нею коштів за воду з мешканців села.
Вирішується питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
молодці
ВолиньПост, Ви так вмієте писати, як і Віталій Кличко говорити, можна зрозуміліше писати статті, барани!
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