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На Волині сільський голова «погорів» на хабарі

На Волині сільський голова «погорів» на хабарі
На Волині сільського голову одного з сіл Горохівського району затримали на хабарі.

Так, правоохоронці сьогодні, 18 січня, викрили сільського голову при наданні неправомірної вигоди працівнику Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, - інформує прес-служба прокуратури області.

Неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень обраниця громади пропонувала та намагалася надати правоохоронцю за не вжиття заходів щодо розгляду заяви громадянина щодо незаконного збору нею коштів за воду з мешканців села.

Вирішується питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Тривають слідчі дії.
На Волині сільський голова «погорів» на хабарі

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Теги: гроші, хабар, сільський голова
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Коментарі 2
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молодці
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ВолиньПост, Ви так вмієте писати, як і Віталій Кличко говорити, можна зрозуміліше писати статті, барани!
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