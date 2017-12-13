Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО





Відео цього процесу в Facebook опублікував лучанин Богдан Гончарук.



У ролику видно, що двійко працівників комунальної служби їдуть на кузові трактора, який навантажений сумішшю. На ходу вони кидають її на тротуар, один банкою, а другий імпровізованим совком.



"Посипання вул. Вячеслава Чорновола у м. Луцьку. Женевсько-буковельська технологія, завтрашній день вітчизняного ЖКГ", - написав Богдан Гончарук.



Нагадаємо, в ніч на 17 січня Луцьк засипало снігом і водії та пішоходи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку комунальники спростили процес посипання тротуарів, на ходу кидаючи суміш з-за борту трактора.Відео цього процесу в Facebook опублікував лучанин Богдан Гончарук.У ролику видно, що двійко працівників комунальної служби їдуть на кузові трактора, який навантажений сумішшю. На ходу вони кидають її на тротуар, один банкою, а другий імпровізованим совком."Посипання вул. Вячеслава Чорновола у м. Луцьку. Женевсько-буковельська технологія, завтрашній день вітчизняного ЖКГ", - написав Богдан Гончарук.Нагадаємо, в ніч на 17 січня Луцьк засипало снігом і водії та пішоходи скаржилися на нерозчищені дороги та тротуари.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію