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Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО

Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
У Луцьку комунальники спростили процес посипання тротуарів, на ходу кидаючи суміш з-за борту трактора.

Відео цього процесу в Facebook опублікував лучанин Богдан Гончарук.

У ролику видно, що двійко працівників комунальної служби їдуть на кузові трактора, який навантажений сумішшю. На ходу вони кидають її на тротуар, один банкою, а другий імпровізованим совком.

"Посипання вул. Вячеслава Чорновола у м. Луцьку. Женевсько-буковельська технологія, завтрашній день вітчизняного ЖКГ", - написав Богдан Гончарук.

Нагадаємо, в ніч на 17 січня Луцьк засипало снігом і водії та пішоходи скаржилися на нерозчищені дороги та тротуари.


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Теги: трактор, комунальники
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Коментарі 3
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Так і раніше було. То вже стара технологія. Нічого нового не придумали
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Як же не набридло.... Яка Вам різниця як посипані тротуари????? Якби Ви цього не бачили, то б і не розрізнили яким чином посипано. Робити ВАМ немає чого!!!
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Нічого нового і дивного. Був свідком такого ноу-хау Польщі
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