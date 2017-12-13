Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
У Луцьку комунальники спростили процес посипання тротуарів, на ходу кидаючи суміш з-за борту трактора.
Відео цього процесу в Facebook опублікував лучанин Богдан Гончарук.
У ролику видно, що двійко працівників комунальної служби їдуть на кузові трактора, який навантажений сумішшю. На ходу вони кидають її на тротуар, один банкою, а другий імпровізованим совком.
"Посипання вул. Вячеслава Чорновола у м. Луцьку. Женевсько-буковельська технологія, завтрашній день вітчизняного ЖКГ", - написав Богдан Гончарук.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня Луцьк засипало снігом і водії та пішоходи скаржилися на нерозчищені дороги та тротуари.
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Відео цього процесу в Facebook опублікував лучанин Богдан Гончарук.
У ролику видно, що двійко працівників комунальної служби їдуть на кузові трактора, який навантажений сумішшю. На ходу вони кидають її на тротуар, один банкою, а другий імпровізованим совком.
"Посипання вул. Вячеслава Чорновола у м. Луцьку. Женевсько-буковельська технологія, завтрашній день вітчизняного ЖКГ", - написав Богдан Гончарук.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня Луцьк засипало снігом і водії та пішоходи скаржилися на нерозчищені дороги та тротуари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Так і раніше було. То вже стара технологія. Нічого нового не придумали
Як же не набридло.... Яка Вам різниця як посипані тротуари????? Якби Ви цього не бачили, то б і не розрізнили яким чином посипано. Робити ВАМ немає чого!!!
Нічого нового і дивного. Був свідком такого ноу-хау Польщі
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