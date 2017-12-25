Розповіли, як у Луцьку на футбольні трибуни повертатимуть фанів
Сьогодні, 18:01
Спортивний директор ФК «Волинь» Валентин Кошельник та головний тренер Віктор Богатир хочуть, щоб трибуни під час футбольних матчів знову були заповнені фанами.
Про це вони розповіли під час прес-конференції для ЗМІ 18 січня.
Зокрема Валентин Кошельник повідомив, що для повернення глядачів проводитимуть різні конкурси, а також облаштують точку продажу речей із символікою клубу. Щоб більше людей приходило на матчі, вартість квитка обіцяють зробити мінімальною.
«Я вже зустрічався з нашими фанами, ми всі хочемо з ними співпрацювати. Одні з найкращих фанів в Україні. Вони нас підтримують і на виїзді, і тут. В нас буде чітка співпраця з ними, взаємовигідна, ми один одного розуміємо. Футбол без вболівальника – це не футбол. Ми не граємо для мене, чи для засновників клубу, чи для тренера, ми граємо для вболівальників», – сказав він.
Віктор Богатир зауважив, що тренерський склад та самі футболісти «віддаватимуться повністю». Тренер хоче, аби фани раділи за команду не тільки тоді, коли вона виграє, а й підтримували у разі невдалих матчів.
«Завжди вболівальники ходили не тільки на команди дивитись, вони ходили дивитись на особистості», - сказав Богатир.
Також ішлося про розбудову інфраструктури. Зокрема про будівництво нового сучасного поля в Луцьку у районі Теремно.
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Про це вони розповіли під час прес-конференції для ЗМІ 18 січня.
Зокрема Валентин Кошельник повідомив, що для повернення глядачів проводитимуть різні конкурси, а також облаштують точку продажу речей із символікою клубу. Щоб більше людей приходило на матчі, вартість квитка обіцяють зробити мінімальною.
«Я вже зустрічався з нашими фанами, ми всі хочемо з ними співпрацювати. Одні з найкращих фанів в Україні. Вони нас підтримують і на виїзді, і тут. В нас буде чітка співпраця з ними, взаємовигідна, ми один одного розуміємо. Футбол без вболівальника – це не футбол. Ми не граємо для мене, чи для засновників клубу, чи для тренера, ми граємо для вболівальників», – сказав він.
Віктор Богатир зауважив, що тренерський склад та самі футболісти «віддаватимуться повністю». Тренер хоче, аби фани раділи за команду не тільки тоді, коли вона виграє, а й підтримували у разі невдалих матчів.
«Завжди вболівальники ходили не тільки на команди дивитись, вони ходили дивитись на особистості», - сказав Богатир.
Також ішлося про розбудову інфраструктури. Зокрема про будівництво нового сучасного поля в Луцьку у районі Теремно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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