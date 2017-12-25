Розповіли, як у Луцьку на футбольні трибуни повертатимуть фанів

Валентин Кошельник та головний тренер Віктор Богатир хочуть, щоб трибуни під час футбольних матчів знову були заповнені фанами.



Про це вони розповіли під час прес-конференції для ЗМІ 18 січня.



Зокрема Валентин Кошельник повідомив, що для повернення глядачів проводитимуть різні конкурси, а також облаштують точку продажу речей із символікою клубу. Щоб більше людей приходило на матчі, вартість квитка обіцяють зробити мінімальною.



«Я вже зустрічався з нашими фанами, ми всі хочемо з ними співпрацювати. Одні з найкращих фанів в Україні. Вони нас підтримують і на виїзді, і тут. В нас буде чітка співпраця з ними, взаємовигідна, ми один одного розуміємо. Футбол без вболівальника – це не футбол. Ми не граємо для мене, чи для засновників клубу, чи для тренера, ми граємо для вболівальників», – сказав він.



Віктор Богатир зауважив, що тренерський склад та самі футболісти «віддаватимуться повністю». Тренер хоче, аби фани раділи за команду не тільки тоді, коли вона виграє, а й підтримували у разі невдалих матчів.



«Завжди вболівальники ходили не тільки на команди дивитись, вони ходили дивитись на особистості», - сказав Богатир.



Також ішлося про розбудову інфраструктури. Зокрема про



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