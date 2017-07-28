«Плаче, ниє, скиглить»: у Луцьку лежачою донькою опікується психічно хворий батько. ВІДЕО





Кажуть, 66-річний чоловік має психічні розлади і не реагує на їхні скарги. Люди розповіли: переживають і за його доньку з інвалідністю, яка прикута до ліжка й може не отримувати належного догляду, – йдеться в сюжеті



Мешканка квартири, що межує з ним Ірина Костюк каже, що з кожним роком жити поруч із таким сусідом все важче.



«Їй років 30. Як мала дитина, плаче кожен день, кожну ніч. Можу навіть графік сказати. В 3 ночі, в 2 ночі вона прокидається. В 6 ранку, в 4. Плаче, як дитина, кличе маму. Мама померла років 5 тому, постійно кличе маму. Вона ще при ній вона ходила. Коли вона попала до нього, вона стала лежачою», – розповідає сусідка.



«Вона просто плаче, ниє, скиглить. Здається, їй дуже боляче. Це тіло десь кілограм 25-30. Просто кості», – каже вона.



Натомість чоловік переконує, що за донькою доглядає. Каже, що до лікаря водить, психіатр її оглядав. Додає, що лікуються обоє.



Соцпрацівники намагалися допомогти сім’ї, але чоловік відмовився від цього. «Категорично відмовляється. Він сам буде білити, сам буде фарбувати. Каже, що з донькою гуляє, хоча вона лежить, не встає. Тут, скоріше за все, треба медична допомога», – зазначає директор територіального центру соціального обслуговування Луцька Галина Шатецька.



Керівник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що господар цієї квартири має психічні розлади і періодично лікується. Як так сталося, що прикутої до ліжка жінкою опікується людина з розладами психіки – не знає.



«Тільки суд може визнати людину недієздатною. Після того призначається опікун, який повинен відповідати певним критеріям – бути здоровою людиною і фізично, і психічно, щоб забезпечити відповідний догляд. Якщо таких не буде, будемо порушувати клопотання щодо поміщення дочки в спеціалізовані інтернатні заклади соціального захисту», – говорить медик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квартира, з якої постійно чути плач та гуркіт посеред ночі. Мешканці будинку на Грабовського, 7а скаржаться на сусіда, який щоночі не дає їм спокійно спати.Кажуть, 66-річний чоловік має психічні розлади і не реагує на їхні скарги. Люди розповіли: переживають і за його доньку з інвалідністю, яка прикута до ліжка й може не отримувати належного догляду, – йдеться в сюжеті ВРД НСТКУ Мешканка квартири, що межує з нимкаже, що з кожним роком жити поруч із таким сусідом все важче.«Їй років 30. Як мала дитина, плаче кожен день, кожну ніч. Можу навіть графік сказати. В 3 ночі, в 2 ночі вона прокидається. В 6 ранку, в 4. Плаче, як дитина, кличе маму. Мама померла років 5 тому, постійно кличе маму. Вона ще при ній вона ходила. Коли вона попала до нього, вона стала лежачою», – розповідає сусідка.«Вона просто плаче, ниє, скиглить. Здається, їй дуже боляче. Це тіло десь кілограм 25-30. Просто кості», – каже вона.Натомість чоловік переконує, що за донькою доглядає. Каже, що до лікаря водить, психіатр її оглядав. Додає, що лікуються обоє.Соцпрацівники намагалися допомогти сім’ї, але чоловік відмовився від цього. «Категорично відмовляється. Він сам буде білити, сам буде фарбувати. Каже, що з донькою гуляє, хоча вона лежить, не встає. Тут, скоріше за все, треба медична допомога», – зазначає директор територіального центру соціального обслуговування ЛуцькаКерівник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що господар цієї квартири має психічні розлади і періодично лікується. Як так сталося, що прикутої до ліжка жінкою опікується людина з розладами психіки – не знає.«Тільки суд може визнати людину недієздатною. Після того призначається опікун, який повинен відповідати певним критеріям – бути здоровою людиною і фізично, і психічно, щоб забезпечити відповідний догляд. Якщо таких не буде, будемо порушувати клопотання щодо поміщення дочки в спеціалізовані інтернатні заклади соціального захисту», – говорить медик.

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