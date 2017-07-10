Рада прийняла закон про приватизацію держмайна





За таке рішення проголосувало 266 народних депутати, - пише



У ньому об'єднали всі закони, що стосувалися окремих видів приватизації. Також внесли зміни до кодексів та законів, що стосується приватизації. Документ суттєво удосконалює, спрощує та скорочує процедури приватизації.



У пояснювальній записці ідеться про те, що в Україні потрібно запустити велику приватизацію. Бо чимало державних об'єктів введені в експлуатацію 50-150 років тому, а затримка з продажем цих об’єктів призводить до їхнього подальшого руйнування, зниження інвестиційної привабливості. У держави немає достатньо коштів на модернізацію виробництва, тому потрібно залучати інвестиції та відправляти ці об'єкти на приватизацію.



Встановлюється нова спрощена класифікація об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації, вимоги до покупців об’єктів приватизації та обмеження щодо їхньої участі у приватизації, відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, розширено коло об’єктів, які можуть підлягати приватизації.



У законі визначено, що до об’єктів держвласності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим законом та іншими законами України.



До об’єктів великої приватизації належать єдині майнові комплекси держпідприємств та пакети акцій акціонерних товариств, перелік яких визначається в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів, та за поданням Фонду державного майна затверджується Кабміном. Решту об’єктів віднесли до об’єктів малої приватизації, їхній перелік затверджує Фонд держмайна.



Законотворці прописали чіткий порядок приватизації, вимоги до формування та затвердження переліків об’єктів, які підлягають приватизації, порядок прийняття рішення про приватизацію. Ініціювати продаж об’єктів зможуть держоргани приватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами держвласності або покупці.



Також передбачено, що державні підприємства, які відправляють на приватизацію і які мають борги, не можуть бути визнані банкрутами під час приватизації, а також протягом одного року після неї.



Задля спрощення процедур та підвищення інвестиційної привабливості об’єкти приватизації продаватимуть без земельних ділянок.



Приватизацію держмайна здійснюватимуть шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватимуть на електронних аукціонах.



Аукціон може відбутися лише тоді, коли подали заявки щонайменше два потенційні покупці. Якщо ж заявку подав один покупець, то аукціон вважається таким, що не відбувся. Проте в покупця буде можливість викупити цей об'єкт за ціною, яку він запропонував. Але вартість не може бути меншою за стартову.



Під час приватизації об’єктів соціально-культурного призначення висуватимуть умови щодо збереження профілю їхньої діяльності. Якщо ж такі об'єкти не функціонують більше трьох років чи перебувають в аварійному стані, то вони можуть бути перепрофільовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати ухвалили в цілому новий закон "Про приватизацію державного майна".За таке рішення проголосувало 266 народних депутати, - пише ТСН. У ньому об'єднали всі закони, що стосувалися окремих видів приватизації. Також внесли зміни до кодексів та законів, що стосується приватизації. Документ суттєво удосконалює, спрощує та скорочує процедури приватизації.У пояснювальній записці ідеться про те, що в Україні потрібно запустити велику приватизацію. Бо чимало державних об'єктів введені в експлуатацію 50-150 років тому, а затримка з продажем цих об’єктів призводить до їхнього подальшого руйнування, зниження інвестиційної привабливості. У держави немає достатньо коштів на модернізацію виробництва, тому потрібно залучати інвестиції та відправляти ці об'єкти на приватизацію.Встановлюється нова спрощена класифікація об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації, вимоги до покупців об’єктів приватизації та обмеження щодо їхньої участі у приватизації, відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, розширено коло об’єктів, які можуть підлягати приватизації.У законі визначено, що до об’єктів держвласності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим законом та іншими законами України.До об’єктів великої приватизації належать єдині майнові комплекси держпідприємств та пакети акцій акціонерних товариств, перелік яких визначається в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів, та за поданням Фонду державного майна затверджується Кабміном. Решту об’єктів віднесли до об’єктів малої приватизації, їхній перелік затверджує Фонд держмайна.Законотворці прописали чіткий порядок приватизації, вимоги до формування та затвердження переліків об’єктів, які підлягають приватизації, порядок прийняття рішення про приватизацію. Ініціювати продаж об’єктів зможуть держоргани приватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами держвласності або покупці.Також передбачено, що державні підприємства, які відправляють на приватизацію і які мають борги, не можуть бути визнані банкрутами під час приватизації, а також протягом одного року після неї.Задля спрощення процедур та підвищення інвестиційної привабливості об’єкти приватизації продаватимуть без земельних ділянок.Приватизацію держмайна здійснюватимуть шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватимуть на електронних аукціонах.Аукціон може відбутися лише тоді, коли подали заявки щонайменше два потенційні покупці. Якщо ж заявку подав один покупець, то аукціон вважається таким, що не відбувся. Проте в покупця буде можливість викупити цей об'єкт за ціною, яку він запропонував. Але вартість не може бути меншою за стартову.Під час приватизації об’єктів соціально-культурного призначення висуватимуть умови щодо збереження профілю їхньої діяльності. Якщо ж такі об'єкти не функціонують більше трьох років чи перебувають в аварійному стані, то вони можуть бути перепрофільовані.

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