вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крадуть, б’ють, грабують: поліція просить владу навести лад із барами в Луцьку

Крадуть, б’ють, грабують: поліція просить владу навести лад із барами в Луцьку
Поліція просить міську владу Луцька впорядкувати роботу нічних розважальних закладів.

Відповідне звернення правоохоронці опублікували на сторінці у Facebook.

Поліція просить міську владу обмежити роботу нічних розважальних закладів, де зареєстровано найбільше правопорушень. Поліцейські проаналізували стан забезпечення публічної безпеки, вчинення кримінальних та інших правопорушень у розважальних закладах обласного центру.

Зокрема, торік Луцький відділ поліції зареєстрував 300 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які сталися безпосередньо в кафе-барі «Стара підкова», що на вулиці Данила Галицького або поруч з ним.

Зокрема, за вказаними повідомленнями правоохоронці відкрили 56 кримінальних проваджень. Із них, 42 – за фактами крадіжок (ст. 185 Кримінального кодексу України), 3 – вчинення грабежів ( ст. 186 Кримінального кодексу України), 8 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв (ст. 125, 126 Кримінального кодексу України), а також 2 – за фактами шахрайств ( ст. 190 Кримінального кодексу України) та 1 – за фактом злочину у сфері обігу наркотичних засобів ( ст. 309 Кримінального кодексу України).

Протягом минулого року Луцький відділ поліції також зареєстрував 236 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що сталися безпосередньо в нічному клубі «Версаль», що на проспекті Грушевського, або поруч із ним. За вказаними повідомленнями поліція розпочала 30 кримінальних проваджень. Наприклад, із них 15 – за фактами крадіжок, 7 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв, 2 – грабежів, 4 – шахрайств, а також 1 – злочину у сфері обігу наркотичних засобів.

Торік поліція розпочала 14 кримінальних проваджень за повідомленням про правопорушення, що сталися безпосередньо в закладі «BMW», на вулиці Потебні або поруч із ним. Зокрема, із них 10 – за фактами крадіжок, 1 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв, 3 – шахрайства.

Окрім того, значна частина повідомлень стосується бійок, заподіяння в нічних розважальних закладах або поруч з ними тілесних ушкоджень за якими потерпілі не подали заяв про притягнення винуватців до кримінальної відповідальності. У поліції також зареєстровані численні повідомлення з приводу різноманітних конфліктів між відвідувачами та охороною, адміністрацією закладів.

«Врахувавши, проведений аналіз, зважаючи на вкрай негативну тенденцію до різкого погіршення правопорядку в закладах і на прилеглій до них території, поліція звернулася до міської влади Луцька з проханням обмежити режим роботи вказаних нічних розважальних закладів, а також звернути увагу адміністрації закладів на необхідність поліпшення рівня безпеки, недопущення порушень громадського порядку та спокою мешканців навколишніх житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

Відповідне звернення начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук адресував виконувачу повноважень міського голови Луцька Григорію Пустовіту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, бари, хуліганство, Гаригорій Пустовіт, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Їх не зачеплять, вони проплатили.
Відповісти
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
Сьогодні, 16:29
Як волинянин зробив успішний бізнес в Італії
Сьогодні, 16:10
Крадуть, б’ють, грабують: поліція просить владу навести лад із барами в Луцьку
Сьогодні, 15:58
Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
Сьогодні, 15:54
«Плаче, ниє, скиглить»: у Луцьку лежачою донькою опікується психічно хворий батько. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Активіст: Знайшли авто, яке збило 17-річну дівчину в Луцьку Активіст: Знайшли авто, яке збило 17-річну дівчину в Луцьку
10 січень, 15:27
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
«Вибух, пожежа, постраждалий»: фото навчань в луцькому «Промені» «Вибух, пожежа, постраждалий»: фото навчань в луцькому «Промені»
12 грудень, 2017, 14:09
Електрошокери і Ferrari: як луцькі діти бачать патрульну поліцію Електрошокери і Ferrari: як луцькі діти бачать патрульну поліцію
20 жовтень, 2017, 21:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 1
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 13:13
 1
Визнання Росії агресором: як голосували нардепи з Волині
Сьогодні, 12:00
 1
«За партійними інтересами?» Чудний тендер у Нововолинську
Сьогодні, 11:00
 1
Медіа
відео
1/8