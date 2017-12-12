Крадуть, б’ють, грабують: поліція просить владу навести лад із барами в Луцьку

Поліція просить міську владу Луцька впорядкувати роботу нічних розважальних закладів.Відповідне звернення правоохоронці опублікували на сторінці у Facebook.Поліція просить міську владу обмежити роботу нічних розважальних закладів, де зареєстровано найбільше правопорушень. Поліцейські проаналізували стан забезпечення публічної безпеки, вчинення кримінальних та інших правопорушень у розважальних закладах обласного центру.Зокрема, торік Луцький відділ поліції зареєстрував 300 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які сталися безпосередньо в кафе-барі «Стара підкова», що на вулиці Данила Галицького або поруч з ним.Зокрема, за вказаними повідомленнями правоохоронці відкрили 56 кримінальних проваджень. Із них, 42 – за фактами крадіжок (ст. 185 Кримінального кодексу України), 3 – вчинення грабежів ( ст. 186 Кримінального кодексу України), 8 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв (ст. 125, 126 Кримінального кодексу України), а також 2 – за фактами шахрайств ( ст. 190 Кримінального кодексу України) та 1 – за фактом злочину у сфері обігу наркотичних засобів ( ст. 309 Кримінального кодексу України).Протягом минулого року Луцький відділ поліції також зареєстрував 236 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що сталися безпосередньо в нічному клубі «Версаль», що на проспекті Грушевського, або поруч із ним. За вказаними повідомленнями поліція розпочала 30 кримінальних проваджень. Наприклад, із них 15 – за фактами крадіжок, 7 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв, 2 – грабежів, 4 – шахрайств, а також 1 – злочину у сфері обігу наркотичних засобів.Торік поліція розпочала 14 кримінальних проваджень за повідомленням про правопорушення, що сталися безпосередньо в закладі «BMW», на вулиці Потебні або поруч із ним. Зокрема, із них 10 – за фактами крадіжок, 1 – умисних легких тілесних ушкоджень та завдання побоїв, 3 – шахрайства.Окрім того, значна частина повідомлень стосується бійок, заподіяння в нічних розважальних закладах або поруч з ними тілесних ушкоджень за якими потерпілі не подали заяв про притягнення винуватців до кримінальної відповідальності. У поліції також зареєстровані численні повідомлення з приводу різноманітних конфліктів між відвідувачами та охороною, адміністрацією закладів.«Врахувавши, проведений аналіз, зважаючи на вкрай негативну тенденцію до різкого погіршення правопорядку в закладах і на прилеглій до них території, поліція звернулася до міської влади Луцька з проханням обмежити режим роботи вказаних нічних розважальних закладів, а також звернути увагу адміністрації закладів на необхідність поліпшення рівня безпеки, недопущення порушень громадського порядку та спокою мешканців навколишніх житлових будинків», – йдеться в повідомленні.Відповідне звернення начальник Луцького відділу поліціїадресував виконувачу повноважень міського голови Луцька