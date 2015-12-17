В Україні вимкнуть аналогове мовлення, можуть почати з Волині





План має бути протокольно затверджений на засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті Міністрів України, – повідомляють на



Згідно із цим планом у лютому 2018 року Національна рада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.



Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області заплановано на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті Міністрів України. Нині Національна рада запропонувала п’ять областей – Волинську, Одеську, Житомирську, Київську і Кіровоградську.



Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, – сказав відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко.



Припинення аналогового мовлення в країні очікується у червні 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна рада схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України.План має бути протокольно затверджений на засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті Міністрів України, – повідомляють на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.Згідно із цим планом у лютому 2018 року Національна рада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області заплановано на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті Міністрів України. Нині Національна рада запропонувала п’ять областей – Волинську, Одеську, Житомирську, Київську і Кіровоградську.Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, – сказав відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко.Припинення аналогового мовлення в країні очікується у червні 2018 року.

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