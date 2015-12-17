В Україні вимкнуть аналогове мовлення, можуть почати з Волині
Сьогодні, 16:34
Національна рада схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України.
План має бути протокольно затверджений на засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті Міністрів України, – повідомляють на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
Згідно із цим планом у лютому 2018 року Національна рада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.
Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області заплановано на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті Міністрів України. Нині Національна рада запропонувала п’ять областей – Волинську, Одеську, Житомирську, Київську і Кіровоградську.
Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, – сказав відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко.
Припинення аналогового мовлення в країні очікується у червні 2018 року.
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План має бути протокольно затверджений на засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті Міністрів України, – повідомляють на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
Згідно із цим планом у лютому 2018 року Національна рада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.
Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області заплановано на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті Міністрів України. Нині Національна рада запропонувала п’ять областей – Волинську, Одеську, Житомирську, Київську і Кіровоградську.
Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, – сказав відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко.
Припинення аналогового мовлення в країні очікується у червні 2018 року.
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