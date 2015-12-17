вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні вимкнуть аналогове мовлення, можуть почати з Волині

В Україні вимкнуть аналогове мовлення, можуть почати з Волині
Національна рада схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України.

План має бути протокольно затверджений на засіданні міжвідомчої групи при Кабінеті Міністрів України, – повідомляють на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Згідно із цим планом у лютому 2018 року Національна рада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.

Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області заплановано на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті Міністрів України. Нині Національна рада запропонувала п’ять областей – Волинську, Одеську, Житомирську, Київську і Кіровоградську.

Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, – сказав відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко.

Припинення аналогового мовлення в країні очікується у червні 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телебачення, радіо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада прийняла закон про приватизацію держмайна
Сьогодні, 17:16
Не мобілізація, а навчання: у Волинському військоматі пояснили отримані повістки
Сьогодні, 17:02
В Україні вимкнуть аналогове мовлення, можуть почати з Волині
Сьогодні, 16:34
У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
Сьогодні, 16:29
Як волинянин зробив успішний бізнес в Італії
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Яким ЗМІ віддають перевагу українці. ІНФОГРАФІКА Яким ЗМІ віддають перевагу українці. ІНФОГРАФІКА
17 грудень, 2015, 16:31
Типовий працівник українських ЗМІ - який він. ІНФОГРАФІКА Типовий працівник українських ЗМІ - який він. ІНФОГРАФІКА
16 листопад, 2015, 19:21
На Донбасі відновлюють трансляцію українських каналів На Донбасі відновлюють трансляцію українських каналів
16 жовтень, 2015, 22:19
У Родича вимагають спростувати звинувачення на адресу «радіочастотників» щодо «цифри» на Волині У Родича вимагають спростувати звинувачення на адресу «радіочастотників» щодо «цифри» на Волині
04 березень, 2015, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 1
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 13:13
 1
Визнання Росії агресором: як голосували нардепи з Волині
Сьогодні, 12:00
 1
«За партійними інтересами?» Чудний тендер у Нововолинську
Сьогодні, 11:00
 1
Медіа
відео
1/8