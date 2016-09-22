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У Луцьку в крижаній воді «тонув» чоловік. ФОТО

У Луцьку в крижаній воді «тонув» чоловік. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 18 січня, на Теремнівських ставках рятувальники провели навчання.

Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.

Фахівці водолазно-рятувальної справи продемонстрували різні способи порятунку людини, яка опинилася у крижаній воді та надання допомоги потерпілому.

У змодельованих ситуаціях водолази використовували для порятунку людини на кризі драбину, рятувальний круг, рятувальну мотузку з кінцем «Александрова», рятувальний човен-санчата, а також пристрій «соломинка».

Фахівці медичної служби детально роз’яснили правила надання першої медичної допомоги потерпілим, які певний час перебували у крижаній воді.


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Теги: рятувальники, навчання, вода
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