У Луцьку в крижаній воді «тонув» чоловік. ФОТО
Сьогодні, 17:22
У Луцьку сьогодні, 18 січня, на Теремнівських ставках рятувальники провели навчання.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Фахівці водолазно-рятувальної справи продемонстрували різні способи порятунку людини, яка опинилася у крижаній воді та надання допомоги потерпілому.
У змодельованих ситуаціях водолази використовували для порятунку людини на кризі драбину, рятувальний круг, рятувальну мотузку з кінцем «Александрова», рятувальний човен-санчата, а також пристрій «соломинка».
Фахівці медичної служби детально роз’яснили правила надання першої медичної допомоги потерпілим, які певний час перебували у крижаній воді.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Фахівці водолазно-рятувальної справи продемонстрували різні способи порятунку людини, яка опинилася у крижаній воді та надання допомоги потерпілому.
У змодельованих ситуаціях водолази використовували для порятунку людини на кризі драбину, рятувальний круг, рятувальну мотузку з кінцем «Александрова», рятувальний човен-санчата, а також пристрій «соломинка».
Фахівці медичної служби детально роз’яснили правила надання першої медичної допомоги потерпілим, які певний час перебували у крижаній воді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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