У Луцьку в крижаній воді «тонув» чоловік. ФОТО





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Фахівці водолазно-рятувальної справи продемонстрували різні способи порятунку людини, яка опинилася у крижаній воді та надання допомоги потерпілому.



У змодельованих ситуаціях водолази використовували для порятунку людини на кризі драбину, рятувальний круг, рятувальну мотузку з кінцем «Александрова», рятувальний човен-санчата, а також пристрій «соломинка».



Фахівці медичної служби детально роз’яснили правила надання першої медичної допомоги потерпілим, які певний час перебували у крижаній воді.





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