Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 січня
18 січень, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-західний, південний і західний, 2-9 м/с, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
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У Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-західний, південний і західний, 2-9 м/с, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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