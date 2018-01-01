Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 19 січня





У Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-західний, південний і західний, 2-9 м/с, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.



Замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимирі-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер південно-західний, південний і західний, 2-9 м/с, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.Замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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