«Ви не знаєте, як тяжко йти просити». Емоційний виступ мами загиблого атовця з Волині





Рідні загиблих атовців Іваничівського району згуртувалися в громадську організацію – Спілку матерів військовослужбовців Іваничівщини – разом їм легше переживати біль втрати та долати бюрократичні перепони при отриманні тих чи інших виплат. Жінки відвідують могили чужих синів та чоловіків, які в спільному горі стали їм близькими, - пише



Згідно чинного законодавства вони мають право на окремі соціальні пільги, проте на практиці, щоб отримати належне, члени родин загиблих часто змушені добряче запастися терпінням.



Порівнюючи ситуацію з отриманням пільг у Іваничівському районі з містами Нововолинськ, Володимир-Волинський, Луцьк, жінки справедливо обурюються, адже розмір допомоги із місцевих бюджетів там в рази більший.



Бійці міст та району загинули на тій самій війні, кажуть вони. Відтак жінки не вперше наважилися попросити владу забезпечити мінімальний у порівнянні з іншими регіонами обсяг заходів, аби сім’ї знали, що про їхніх дітей та чоловіків не забувають. Також вони вкотре підняли питання встановлення пам’ятника загиблим Героям у селищі.



На зустрічі з очільниками Іваничівщини, розповідають члени спілки, ходять майже щомісяця. 16-го січня вислухати їх, крім керівників РДА та райради, прийшли заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович, начальник управління соціального захисту райдержадміністрації Зінаїда Яцик, начальник управління фінансів райдержадміністрації Тетяна Крась.



Жінки звернулися до влади із відповідним листом.







Під час зустрічі вони крізь сльози розповіли про випадки, коли їх відкрито ігнорують у державних установах.



В Іваничах у одній із них працівник замість того, щоб надати послугу матері загиблого бійця, дорікав: “А ви що, були в АТО?”.



“Ви не знаєте, як тяжко йти просити і як важко, коли депутати вийдуть з сесії і перемивають кістки. Коли кажуть: “Хочеш трать, хочеш – не трать. Більше тобі давати ніхто не буде” або “О, їй стільки держава грошей дала, а вона ще просить”. Розумієте, як це, коли в лице люди таке говорять? Адже ці гроші не дали нам просто так. Кожен може їх взяти, якщо пошле дітей туди. І вони не такі солодкі, як всі говорять. Тепер нам треба вирішувати масу проблем, і цих коштів справді не завжди вистачає”, – звернулася до присутніх на зустрічі Софія Дармофал.



Голова райради Андрій Бадзюнь повідомив, що 6 тисяч гривень для одноразової допомоги – не проблема, і відразу ж розповів, як збирається це вирішувати: “Зберемо голів ОТГ і вони те питання закриють. У будь-якому випадку треба приймати програму”.



Він також додав, що якщо в громадах буде надана сім’ям одноразова допомога, то з районного бюджету, відповідно, її вже не надаватимуть.



Голова райдержадміністрації Лілія Кревська спробувала пояснити матерям та дружинам загиблих, що порівнювати розмір виплат в Іваничах та Луцьку не варто, адже в обласному центрі мільйонний бюджет.



“В Україні єдиний неприйнятий бюджет – на Волині. Відтак, не може діяти жодна програма, – відзначила голова РДА, – Ми зверталися в громади і нам сказали, що прийматимуть програми в себе і гроші делегувати нам не будуть”.



Спираючись на складну ситуацію в районі, якого внаслідок дії реформи про децентралізацію вже практично не існує, очільники Іваничівщини намагалися довести неспроможність бюджету покрити усі витрати, про які йшлося в листі Спілки матерів військовослужбовців.



Проте чоловіки і сини цих жінок гинули не тоді, коли розпадався район, а в області “зарубали” той чи інший проект рішення. Після їх смерті бюджет Іваничівщини неодноразово перевиконувався і коштів вистачало на безумовно важливі, але не першочергові завдання для влади.



Відтак, хоча би на 75-відсоткові пільги за комунальні послуги і для часткової компенсації встановлення надгробних пам’ятників Героям фінанси все ж можна було відшукати, вважають рідні загиблих бійців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го січня відбулася зустріч матерів та дружин загиблих учасників АТО Іваничівського району з керівниками районної ради Андрієм Бадзюнем та РДА Лілією Кревською, під час якої рідні бійців відстоювали своє право на отримання окремих соціальних пільг і виплат одноразової грошової допомоги.Рідні загиблих атовців Іваничівського району згуртувалися в громадську організацію – Спілку матерів військовослужбовців Іваничівщини – разом їм легше переживати біль втрати та долати бюрократичні перепони при отриманні тих чи інших виплат. Жінки відвідують могили чужих синів та чоловіків, які в спільному горі стали їм близькими, - пише БУГ Згідно чинного законодавства вони мають право на окремі соціальні пільги, проте на практиці, щоб отримати належне, члени родин загиблих часто змушені добряче запастися терпінням.Порівнюючи ситуацію з отриманням пільг у Іваничівському районі з містами Нововолинськ, Володимир-Волинський, Луцьк, жінки справедливо обурюються, адже розмір допомоги із місцевих бюджетів там в рази більший.Бійці міст та району загинули на тій самій війні, кажуть вони. Відтак жінки не вперше наважилися попросити владу забезпечити мінімальний у порівнянні з іншими регіонами обсяг заходів, аби сім’ї знали, що про їхніх дітей та чоловіків не забувають. Також вони вкотре підняли питання встановлення пам’ятника загиблим Героям у селищі.На зустрічі з очільниками Іваничівщини, розповідають члени спілки, ходять майже щомісяця. 16-го січня вислухати їх, крім керівників РДА та райради, прийшли заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович, начальник управління соціального захисту райдержадміністрації Зінаїда Яцик, начальник управління фінансів райдержадміністрації Тетяна Крась.Жінки звернулися до влади із відповідним листом.Під час зустрічі вони крізь сльози розповіли про випадки, коли їх відкрито ігнорують у державних установах.В Іваничах у одній із них працівник замість того, щоб надати послугу матері загиблого бійця, дорікав: “А ви що, були в АТО?”.“Ви не знаєте, як тяжко йти просити і як важко, коли депутати вийдуть з сесії і перемивають кістки. Коли кажуть: “Хочеш трать, хочеш – не трать. Більше тобі давати ніхто не буде” або “О, їй стільки держава грошей дала, а вона ще просить”. Розумієте, як це, коли в лице люди таке говорять? Адже ці гроші не дали нам просто так. Кожен може їх взяти, якщо пошле дітей туди. І вони не такі солодкі, як всі говорять. Тепер нам треба вирішувати масу проблем, і цих коштів справді не завжди вистачає”, – звернулася до присутніх на зустрічіГолова райради Андрій Бадзюнь повідомив, що 6 тисяч гривень для одноразової допомоги – не проблема, і відразу ж розповів, як збирається це вирішувати: “Зберемо голів ОТГ і вони те питання закриють. У будь-якому випадку треба приймати програму”.Він також додав, що якщо в громадах буде надана сім’ям одноразова допомога, то з районного бюджету, відповідно, її вже не надаватимуть.Голова райдержадміністрації Лілія Кревська спробувала пояснити матерям та дружинам загиблих, що порівнювати розмір виплат в Іваничах та Луцьку не варто, адже в обласному центрі мільйонний бюджет.“В Україні єдиний неприйнятий бюджет – на Волині. Відтак, не може діяти жодна програма, – відзначила голова РДА, – Ми зверталися в громади і нам сказали, що прийматимуть програми в себе і гроші делегувати нам не будуть”.Спираючись на складну ситуацію в районі, якого внаслідок дії реформи про децентралізацію вже практично не існує, очільники Іваничівщини намагалися довести неспроможність бюджету покрити усі витрати, про які йшлося в листі Спілки матерів військовослужбовців.Проте чоловіки і сини цих жінок гинули не тоді, коли розпадався район, а в області “зарубали” той чи інший проект рішення. Після їх смерті бюджет Іваничівщини неодноразово перевиконувався і коштів вистачало на безумовно важливі, але не першочергові завдання для влади.Відтак, хоча би на 75-відсоткові пільги за комунальні послуги і для часткової компенсації встановлення надгробних пам’ятників Героям фінанси все ж можна було відшукати, вважають рідні загиблих бійців.

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