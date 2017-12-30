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У луцькій школі діти обматюкали жінку

У луцькій школі діти обматюкали жінку
У Луцьку в школі стався неприємний інцидент: діти 11-13 років обматюкали жінку.

Про це в Facebook пише Ольга Сидорук.

Вона не назвала номер школи, але в коментарях припускають, що це школа №1.

"17:50. На третьому поверсі вікна навстіж, і хлопці, клас так 5-6. В одних футболка викрикують " алах Акбар" " фак ю" і ще кучу різних матів. Питання, куди дивляться вчителі☝, і як виховують батьки? На зауваження ще й мене обматюкали. Куди котиться наше суспільство?" - запитала жінка.

У луцькій школі діти обматюкали жінку

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Теги: школа, матюки
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Коментарі 4
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В АТО Цих негідників!!! Всіх в АТО!!! АХАХАА!!!!!
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В на суспільство не котиться, в нас його нема...
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такі ходять на какельні марши...
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Є якась цікавіша інформація?! ВолиньПост, чую дзвін - не знаю де він!
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