У луцькій школі діти обматюкали жінку

У Луцьку в школі стався неприємний інцидент: діти 11-13 років обматюкали жінку.Про це в Facebook пише Ольга Сидорук.Вона не назвала номер школи, але в коментарях припускають, що це школа №1."17:50. На третьому поверсі вікна навстіж, і хлопці, клас так 5-6. В одних футболка викрикують " алах Акбар" " фак ю" і ще кучу різних матів. Питання, куди дивляться вчителі☝, і як виховують батьки? На зауваження ще й мене обматюкали. Куди котиться наше суспільство?" - запитала жінка.