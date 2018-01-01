Активіст обурений чергами у сервісному центрі податкової в Луцьку

У Центрі обслуговування платників податків у Луцьку через неналежну організацію – великі черги.Про це у Facebook написав громадський активістЗа словами Шелепа, він ходив до податкової здати звіти фізичної особи-підприємця.«10 ранку, робочий день, дні прийому звітності від платників податків, а в Центрі обслуговування платників податків у Луцьку працює 2 !!! «віконечка». В одному приймають звіти по м. Луцьку, в іншому - по Луцькому району. До обох інспекторів, які працюють там, вибудувалась довга черга, мінімум по 20 осіб в кожній. А зважаючи на те, що дехто здавав звіти за себе і ще за декількох - то черги майже не рухалися», - стверджує Шелеп.Водночас інші 4 віконечка були зачинені.«Мене така ситуація не влаштовувала, отож я написав скаргу щодо неналежно організованої роботи Центру. Поки писав другий примірник скарги для себе (бо ксерокс не працював) то працівники податкової почали публічно реагувати», - стверджує Шелеп.Зокрема податківці виправдовувалися за черги, бо нема працівників, і кликали бажаючих на роботу в податкову в якості оператора набору. Також вони агітували всіх за оформлення електронного ключа для подачі електронної звітності.«Ще через пів години відчинили додаткове віконечко і черга по місту зарухалась швидше. Тож я здав свої звіти після майже 1,5 години очікування в черзі. І це найпростіша «послуга» податкової - прийняти звіт! Уявляєте який сервіс по іншим питанням», - йдеться в дописі.«Якщо орган влади відкриває Центр обслуговування громадян, як сервісний центр то треба належним чином організовувати його роботу, бо суть то не в зміні назви. Поки є різні форми подачі звітності доти я маю право вибирати як саме звітувати, але орган влади має створити відповідні умови», - резюмував Михайло Шелеп.