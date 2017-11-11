Люди спіймали «п’янючого пана», який «розсікав» Луцьком
18 січень, 21:29
У Луцьку небайдужі громадяни затримали і передали поліції п’яного водія, який декілька разів ледь не скоїв аварію.
Про це у Facebook написала користувачка Тетяна Ковальська-Ващук.
«Сьогодні по Луцьку роз’їжджав п’янючий ось цей «пан», було пару ситуацій коли він ледь не зробив аварії, їхав по зустрічній смузі... Він міг вбити людей... Затриманий свідомими громадянами і переданий поліції», - стверджує жінка.
«Ніби бувший міліціонер. І ми хочемо щоб молодь не збивала пішоходів, ганяючи п’яними !!!! Який приклад подають молоді такі люди! Дуже надіюся на те, що його покарають по всій строгості. Майже 2 проміле...» - йдеться в дописі.
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Про це у Facebook написала користувачка Тетяна Ковальська-Ващук.
«Сьогодні по Луцьку роз’їжджав п’янючий ось цей «пан», було пару ситуацій коли він ледь не зробив аварії, їхав по зустрічній смузі... Він міг вбити людей... Затриманий свідомими громадянами і переданий поліції», - стверджує жінка.
«Ніби бувший міліціонер. І ми хочемо щоб молодь не збивала пішоходів, ганяючи п’яними !!!! Який приклад подають молоді такі люди! Дуже надіюся на те, що його покарають по всій строгості. Майже 2 проміле...» - йдеться в дописі.
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Коментарі 4
Це колишній скандальний дільничий, який дуже любить гроші
Це колишній скандальний дільничий, який дуже любить гроші
Це колишній скандальний дільничий, який дуже любить гроші
і знову не на бляхах
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