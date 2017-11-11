Люди спіймали «п’янючого пана», який «розсікав» Луцьком

У Луцьку небайдужі громадяни затримали і передали поліції п’яного водія, який декілька разів ледь не скоїв аварію.Про це у Facebook написала користувачка«Сьогодні по Луцьку роз’їжджав п’янючий ось цей «пан», було пару ситуацій коли він ледь не зробив аварії, їхав по зустрічній смузі... Він міг вбити людей... Затриманий свідомими громадянами і переданий поліції», - стверджує жінка.«Ніби бувший міліціонер. І ми хочемо щоб молодь не збивала пішоходів, ганяючи п’яними !!!! Який приклад подають молоді такі люди! Дуже надіюся на те, що його покарають по всій строгості. Майже 2 проміле...» - йдеться в дописі.