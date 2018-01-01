Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.



«Ви питаєте, чи дає наша робота результати?! Так дає! Можливо повільно, можливо не так швидко, але вони є... 2 приписи, інформація у ЗМІ та повернуте сміття за паркан. Клима Савури, 49 власники будинку таки придбали контейнер для сміття», - йдеться повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після розголосу в засобах масової інформації лучанин, який нахабно викидав сміття на вулицю, таки встановив контейнер.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.«Ви питаєте, чи дає наша робота результати?! Так дає! Можливо повільно, можливо не так швидко, але вони є... 2 приписи, інформація у ЗМІ та. Клима Савури, 49 власники будинку таки придбали контейнер для сміття», - йдеться повідомленні.

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