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Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття

Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття
Після розголосу в засобах масової інформації лучанин, який нахабно викидав сміття на вулицю, таки встановив контейнер.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

«Ви питаєте, чи дає наша робота результати?! Так дає! Можливо повільно, можливо не так швидко, але вони є... 2 приписи, інформація у ЗМІ та повернуте сміття за паркан. Клима Савури, 49 власники будинку таки придбали контейнер для сміття», - йдеться повідомленні.

Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття

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Теги: сміття, Луцьк
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