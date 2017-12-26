Позбавлений водійських прав екс-поліцейський таксує в Луцьку

Сергія Куприянчика виявили на автомобілі BMW, який він використовував як таксі.



Про це повідомив активіст «Самооборони Волині» Сергій Рижков, - передає



Як відомо, Сергій Куприянчик є колишнім працівником поліції і був позбавлений 3 березня 2017 року права керування автомобілем строком на рік Апеляційним судом Волинської області у зв’язку із керуванням авто у стані алкогольного сп’яніння. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що до 3 березня 2018 року Сергій Куприянчик не має права керувати автомобілем.



Нагадаємо, що Сергія Куприянчика піймали п’яним за кермом авто із працівницею поліції Іриною Осійчук. У авто Куприянчика знайшли бланки дозволів на зброю, бурштин та печатку громадського формування «Варта порядку». З приводу цього епізоду правоохоронними органами було відкрите кримінальне провадження. Як відомо, у рамках провадження слідчі Луцького відділу поліції намагалися накласти арешт на вилучений бурштин, втім суд цього не дозволив. Наразі стан розслідування невідомий.



Активіст Сергій Рижков побачив Куприянчика, як той надавав послуги таксі.



«Я був тоді свідком, як Куприянчика піймали п’яним за кермом. І викликав слідчих, адже запідозрив його у кримінальному правопорушенні. Також я знав, що він позбавлений права керування авто. Тож наявність його за кермом, мене дуже здивувала», – розповідає активіст. Він викликав поліцію. Втім, поки правоохоронці їхали, Сергій Куприянчик зняв позначку таксі із даху автомобіля і просто пішов пішки.



З власних джерел «Громадському.Волинь» відомо, що Сергія Куприянчика правоохорончі штрафували мінімум тричі за керування авто без наданого на це йому права.







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