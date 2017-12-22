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Село біля Луцька тероризує скажений пес: 9 постраждалих

Село біля Луцька тероризує скажений пес: 9 постраждалих
У селі Несвіч неподалік Луцька через контакт із хворим на сказ псом постраждало дев’ять осіб.

Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Одним з основних завдань лікарів-епідеміологів ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» є організація роботи з профілактики такої небезпечної хвороби, як сказ.

Вже у поточному році епідеміологи Луцького міськміжрайонного лабораторного центру встановили, що у селі Несвіч з хворим на сказ псом контактувало 9 осіб, в тому числі 3 дітей. Всіх їх скеровано для отримання профілактичного лікування у Луцьку районну лікарню, де є достатня кількість антирабічних препаратів для надання необхідного лікування.

Хвора на сказ собака проявляла агресію, не впізнавала господаря та старалась нападати на людей. Ускладнює епідситуацію той факт, що домашні тварини, в основному, не щеплені проти сказу.

Лікарі-епідеміологи наголошують про обов’язкові щеплення проти сказу всіх домашніх тварин. А при контактах з хворими тваринами (чи при укусах) – звертатись до лікарів та не відмовлятись від щеплень. Адже такі профілактичні щеплення — єдиний запобіжний захід вберегтись від смертельної хвороби, якою залишається сказ.


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Теги: сказ, Волинь
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