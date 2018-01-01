Священики зібрали на лікування маленької волинянки 15 тисяч

Священики у Горохівському районі наколядували на лікування 9-річної15 тисяч гривень.Про це у Facebook написав священикПісля різдвяних колядок та привітань працівників у державних установах Горохівсього району священнослужителі УПЦ на чолі із благочинними Горохівської та Мар'янівської округ отцямитапередали заколядовані ними та зібрані небайдужими парафіянами цих благочинь 15 тисяч гривень на лікування маленькій Олічці.«Оля Зілінська, якій лише 9 років,, щоб здолати тяжку недугу, їй необхідні 60 тисяч євро для операції за кордоном», - додав Гаврилюк.Сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.Реквізити для допомоги:Приватбанк 5168742709253664мама Зілінська Олеся Василівна