Священики зібрали на лікування маленької волинянки 15 тисяч
18 січень, 22:30
Священики у Горохівському районі наколядували на лікування 9-річної Олі Зілінської 15 тисяч гривень.
Про це у Facebook написав священик Андрій Гаврилюк.
Після різдвяних колядок та привітань працівників у державних установах Горохівсього району священнослужителі УПЦ на чолі із благочинними Горохівської та Мар'янівської округ отцями Валерієм Пилипчуком та Миколаєм Черняком передали заколядовані ними та зібрані небайдужими парафіянами цих благочинь 15 тисяч гривень на лікування маленькій Олічці.
«Оля Зілінська, якій лише 9 років, потребує пересадки нирки, щоб здолати тяжку недугу, їй необхідні 60 тисяч євро для операції за кордоном», - додав Гаврилюк.
Сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.
Реквізити для допомоги:
Приватбанк 5168742709253664
мама Зілінська Олеся Василівна
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Про це у Facebook написав священик Андрій Гаврилюк.
Після різдвяних колядок та привітань працівників у державних установах Горохівсього району священнослужителі УПЦ на чолі із благочинними Горохівської та Мар'янівської округ отцями Валерієм Пилипчуком та Миколаєм Черняком передали заколядовані ними та зібрані небайдужими парафіянами цих благочинь 15 тисяч гривень на лікування маленькій Олічці.
«Оля Зілінська, якій лише 9 років, потребує пересадки нирки, щоб здолати тяжку недугу, їй необхідні 60 тисяч євро для операції за кордоном», - додав Гаврилюк.
Сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.
Реквізити для допомоги:
Приватбанк 5168742709253664
мама Зілінська Олеся Василівна
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