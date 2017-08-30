Луцька влада не говорила із Прилуцьким, - Яковлев





Про це в інтерв’ю виданню Тарас Яковлев.



«Основна проблема, яку я ставлю в претензію владі Луцька, це те, що вони не говорили з Прилуцьким. Також, це стосується і Підгайців, і Гіркої Полонки. Не можна змусити села це зробити, або сподіватися, що вони погодяться з першого разу. Потрібно мати стратегію», - стверджує Яковлев.



«Давайте поміркуємо: що село має від об'єднання з Луцьком? Чисто гіпотетично, можна припустити, що на вільних земельних ділянках, керівництво міста, залучивши інвесторів, зможе збудувати виробництво, логістичний центр, якісь торгові центри. А податкові гроші можна буде вкладати і в розвиток Луцька, і в розвиток села», - додав він.



Яковлев зазначив, що люди не хочуть думати про таку далеку перспективу, вони хочуть бачити, що отримають сьогодні.



«Вони мають побачити, якими будуть вигоди. Для цього, ми ходили до селян і питали, що їх цікавить, чого вони потребують. Ми все позаписували і розпочали роботу над договорами про співпрацю. Ми планували їх підписати, повністю виконати і тоді б останнім пунктом стояло об'єднання», - каже він.



«Діюча влада ж зробила по-іншому. Голови Підгайців та Гіркої Полонки дізналися про відповідний проект рішення із засобів масової інформації, зокрема зі сторінок вашого видання. Це правильно? Ні! Таке рішення потрібно готувати лише тоді, коли пройшли серйозні переговори. Хай влада зверне на це увагу», -резюмував Яковлев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема луцької влади навколо об’єднання із Прилуцьким виникла через відсутність діалогу.Про це в інтерв’ю виданню Конкурент заявив колишній перший заступник луцького мера, представник Волинського центру розвитку урядування«Основна проблема, яку я ставлю в претензію владі Луцька, це те, що вони не говорили з Прилуцьким. Також, це стосується і Підгайців, і Гіркої Полонки. Не можна змусити села це зробити, або сподіватися, що вони погодяться з першого разу. Потрібно мати стратегію», - стверджує Яковлев.«Давайте поміркуємо: що село має від об'єднання з Луцьком? Чисто гіпотетично, можна припустити, що на вільних земельних ділянках, керівництво міста, залучивши інвесторів, зможе збудувати виробництво, логістичний центр, якісь торгові центри. А податкові гроші можна буде вкладати і в розвиток Луцька, і в розвиток села», - додав він.Яковлев зазначив, що люди не хочуть думати про таку далеку перспективу, вони хочуть бачити, що отримають сьогодні.«Вони мають побачити, якими будуть вигоди. Для цього, ми ходили до селян і питали, що їх цікавить, чого вони потребують. Ми все позаписували і розпочали роботу над договорами про співпрацю. Ми планували їх підписати, повністю виконати і тоді б останнім пунктом стояло об'єднання», - каже він.«Діюча влада ж зробила по-іншому. Голови Підгайців та Гіркої Полонки дізналися про відповідний проект рішення із засобів масової інформації, зокрема зі сторінок вашого видання. Це правильно? Ні! Таке рішення потрібно готувати лише тоді, коли пройшли серйозні переговори. Хай влада зверне на це увагу», -резюмував Яковлев.

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