«Якесь бідове вже геть»: із машини в Луцьку поцупили продукти
Сьогодні, 00:58
У Луцьку невідомий розбили водійське вікно автомобіля, витягли звідти ключі, документи та пакет з продуктами.
Про це повідомляє Волинь24.
За словами лучанки Наталії Мацюк, біля «Снігової королеви» невідомий розбив водійське вікно в автомобілі. «Вкрали документи (не заховані), ключі і пакет з продуктами», - зазначила Наталія Мацюк.
За її словами, перехожі не змогли наздогнати злодія, і тому встановити його особу неможливо. Єдині прикмети - червона куртка з чорними смужками та капюшоном.
«Це що, 90-ті повертаються?» - обурюється Наталія.
Вона повідомила подробиці інциденту. «Ми привезли дитину на тренування в «Снігову королеву», припаркувалися і пішли на каток. Через 20 хвилин прибіг працівник катка (він якраз прибирав територію) і повідомив, що в машині розбили скло», - поінформувала лучанка.
«Працівник почув шум (як вікно вдарили), і побачив як злодій через пару хвилин почав бігти, він побіг за ним, але не встиг. Злодій побіг в корчі до річки», - додала вона.
Вона зауважила, що шансу дати справі рух майже немає. Злодій вкрав ключі, документи, навігатор та пакет з продуктами.
«Якесь бідове напевно вже геть...» - резюмує Наталія Мацюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинь24.
За словами лучанки Наталії Мацюк, біля «Снігової королеви» невідомий розбив водійське вікно в автомобілі. «Вкрали документи (не заховані), ключі і пакет з продуктами», - зазначила Наталія Мацюк.
За її словами, перехожі не змогли наздогнати злодія, і тому встановити його особу неможливо. Єдині прикмети - червона куртка з чорними смужками та капюшоном.
«Це що, 90-ті повертаються?» - обурюється Наталія.
Вона повідомила подробиці інциденту. «Ми привезли дитину на тренування в «Снігову королеву», припаркувалися і пішли на каток. Через 20 хвилин прибіг працівник катка (він якраз прибирав територію) і повідомив, що в машині розбили скло», - поінформувала лучанка.
«Працівник почув шум (як вікно вдарили), і побачив як злодій через пару хвилин почав бігти, він побіг за ним, але не встиг. Злодій побіг в корчі до річки», - додала вона.
Вона зауважила, що шансу дати справі рух майже немає. Злодій вкрав ключі, документи, навігатор та пакет з продуктами.
«Якесь бідове напевно вже геть...» - резюмує Наталія Мацюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту
Сьогодні, 03:23
Як зимують тварини у Луцькому зоопарку
Сьогодні, 02:03
«Якесь бідове вже геть»: із машини в Луцьку поцупили продукти
Сьогодні, 00:58
Луцька влада не говорила із Прилуцьким, - Яковлев
Сьогодні, 00:23
19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа