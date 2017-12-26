«Якесь бідове вже геть»: із машини в Луцьку поцупили продукти





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За словами лучанки Наталії Мацюк, біля «Снігової королеви» невідомий розбив водійське вікно в автомобілі. «Вкрали документи (не заховані), ключі і пакет з продуктами», - зазначила Наталія Мацюк.



За її словами, перехожі не змогли наздогнати злодія, і тому встановити його особу неможливо. Єдині прикмети - червона куртка з чорними смужками та капюшоном.



«Це що, 90-ті повертаються?» - обурюється Наталія.



Вона повідомила подробиці інциденту. «Ми привезли дитину на тренування в «Снігову королеву», припаркувалися і пішли на каток. Через 20 хвилин прибіг працівник катка (він якраз прибирав територію) і повідомив, що в машині розбили скло», - поінформувала лучанка.



«Працівник почув шум (як вікно вдарили), і побачив як злодій через пару хвилин почав бігти, він побіг за ним, але не встиг. Злодій побіг в корчі до річки», - додала вона.



Вона зауважила, що шансу дати справі рух майже немає. Злодій вкрав ключі, документи, навігатор та пакет з продуктами.



«Якесь бідове напевно вже геть...» - резюмує Наталія Мацюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомий розбили водійське вікно автомобіля, витягли звідти ключі, документи та пакет з продуктами.Про це повідомляє Волинь24 За словами лучанки, біля «Снігової королеви» невідомий розбив водійське вікно в автомобілі. «Вкрали документи (не заховані), ключі і пакет з продуктами», - зазначила Наталія Мацюк.За її словами, перехожі не змогли наздогнати злодія, і тому встановити його особу неможливо. Єдині прикмети - червона куртка з чорними смужками та капюшоном.«Це що, 90-ті повертаються?» - обурюється Наталія.Вона повідомила подробиці інциденту. «Ми привезли дитину на тренування в «Снігову королеву», припаркувалися і пішли на каток. Через 20 хвилин прибіг працівник катка (він якраз прибирав територію) і повідомив, що в машині розбили скло», - поінформувала лучанка.«Працівник почув шум (як вікно вдарили), і побачив як злодій через пару хвилин почав бігти, він побіг за ним, але не встиг. Злодій побіг в корчі до річки», - додала вона.Вона зауважила, що шансу дати справі рух майже немає. Злодій вкрав ключі, документи, навігатор та пакет з продуктами.«Якесь бідове напевно вже геть...» - резюмує Наталія Мацюк.

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