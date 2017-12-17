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Як зимують тварини у Луцькому зоопарку

Як зимують тварини у Луцькому зоопарку
Луцький зоопарк показав життя своїх мешканців взимку. Багатьох звірів ще на початку зими перемістили у нові помешкання. Для них спеціально утеплили вольєри, замінили грати склопакетами. Із настанням морозів змінився раціон харчування тварин.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко каже: до зими готувалися ґрунтовно. Все літо косили, сушили та заготовляли. Щось своїми силами, а дещо довелося купувати. Для звіринця кілька фермерських господарств спеціально вирощують продукцію. Завдяки цьому ціна харчів значно нижча ринкової. Делікатеси для тварин постачають і луцькі супермаркети.

«Співпрацюємо з фермерськими господарствами. З ними ми маємо договори на картоплю, моркву, столовий, кормовий буряк. До нас тепер підключилася і Рівненська область. Це фермери, які мають рибні ставки, так як останнім часом у Луцькому зоопарку побільшало водного птаства. Закупляємо рибу у рибних господарствах», – розповіла Людмила Денисенко.

Харчування у зоопарку дворазове. Денний раціон залежить від температурного режиму, за цим стежать дирекція і ветеринарний лікар. Найбільша проблема — поїти тварин узимку, оскільки в сильні морози вода замерзає, каже годувальник тварин Олександр Кравчук.

«Коли мінусова температура утримується, ми не даємо соковитих продуктів, таких як коренеплоди, картопля, буряк. Увесь корм – це зерно і сіно. Інколи можемо дати хліб. Коли ж відлига, ми можемо давати соковиті продукти, а це вітаміни, амінокислоти, це на зиму краще для їхнього здоров’я», – розповів годувальник.

У Луцькому зоопарку багато вольєрів засклені, тому навіть узимку відвідувачі можуть спостерігати за екзотичними тваринами.

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Теги: зоопарк
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