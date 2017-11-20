В Карпатах знайшли величезне родовище золота

У Рахівському районі на Закарпатті знайшли родовище золота, поклади якого оцінюються у 2,4 тонни.Про це повідомили у Держслужбі геології та надр України.«На основі проведених раніше бурових, гірничих та лабораторних робіт, Рахівською геолого-пошуковою партією (начальник – Нечепуренко Н.В.) Львівської ГРЕ виконано оцінку прогнозних ресурсів золота рудних тіл Білопотікського рудопрояву в кількості 2,4 тонн. Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудопроявах Рахівського рудного району, які спрямовані на підготовку об’єктів для залучення інвестицій та переведення їх в ранг золоторудних родовищ», – йдеться у повідомленні.