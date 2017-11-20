вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Карпатах знайшли величезне родовище золота

В Карпатах знайшли величезне родовище золота
У Рахівському районі на Закарпатті знайшли родовище золота, поклади якого оцінюються у 2,4 тонни.

Про це повідомили у Держслужбі геології та надр України.

«На основі проведених раніше бурових, гірничих та лабораторних робіт, Рахівською геолого-пошуковою партією (начальник – Нечепуренко Н.В.) Львівської ГРЕ виконано оцінку прогнозних ресурсів золота рудних тіл Білопотікського рудопрояву в кількості 2,4 тонн. Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудопроявах Рахівського рудного району, які спрямовані на підготовку об’єктів для залучення інвестицій та переведення їх в ранг золоторудних родовищ», – йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: золото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 05:31
Трамп виступив проти переговорів щодо Донбасу у Мінську
Сьогодні, 05:05
В Карпатах знайшли величезне родовище золота
Сьогодні, 03:57
Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту
Сьогодні, 03:23
Як зимують тварини у Луцькому зоопарку
Сьогодні, 02:03
Схожі новини
Невідомі обстріляли авто і викрали 30 кг золота Невідомі обстріляли авто і викрали 30 кг золота
20 листопад, 2017, 14:27
Американська компанія видобуватиме золото на Закарпатті Американська компанія видобуватиме золото на Закарпатті
01 листопад, 2017, 21:02
Заарештували півтонни «золота Януковича» Заарештували півтонни «золота Януковича»
04 вересень, 2017, 13:15
У екс-податківця вилучили 92 кілограми золота У екс-податківця вилучили 92 кілограми золота
21 серпень, 2017, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
18 січень, 17:35
 1
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
18 січень, 15:11
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
18 січень, 13:13
 1
Визнання Росії агресором: як голосували нардепи з Волині
18 січень, 12:00
 1
«За партійними інтересами?» Чудний тендер у Нововолинську
18 січень, 11:00
 1
Медіа
відео
1/8