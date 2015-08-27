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Трамп виступив проти переговорів щодо Донбасу у Мінську

Трамп виступив проти переговорів щодо Донбасу у Мінську
Президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до іншого міста.

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради безпеки ООН, - повідомляє Укрінформ.

«Ми говорили про те, що «Мінськ-1» застопорився, у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Трамп) говорить: «Давай в іншому місці (проведемо)». Я кажу: «Давайте», – сказав Назарбаєв.

За його словами, одним з нових місць проведення переговорів може бути Казахстан.

«Мінські домовленості зайшли в глухий кут, я вважаю. Зараз миротворців треба вводити на Донбас і Луганськ, щоб вони визначили кордон. Треба зближувати їх позиції якось, підходити до взаєморозуміння», – сказав Назарбаєв.

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Теги: Мінськ, Донбас
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