Трамп виступив проти переговорів щодо Донбасу у Мінську

Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до іншого міста.



Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради безпеки ООН, - повідомляє



«Ми говорили про те, що «Мінськ-1» застопорився, у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Трамп) говорить: «Давай в іншому місці (проведемо)». Я кажу: «Давайте», – сказав Назарбаєв.



За його словами, одним з нових місць проведення переговорів може бути Казахстан.



«Мінські домовленості зайшли в глухий кут, я вважаю. Зараз миротворців треба вводити на Донбас і Луганськ, щоб вони визначили кордон. Треба зближувати їх позиції якось, підходити до взаєморозуміння», – сказав Назарбаєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАпропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до іншого міста.Про це заявив президент Казахстануза підсумками засідання Ради безпеки ООН, - повідомляє Укрінформ «Ми говорили про те, що «Мінськ-1» застопорився, у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Трамп) говорить: «Давай в іншому місці (проведемо)». Я кажу: «Давайте», – сказав Назарбаєв.За його словами, одним з нових місць проведення переговорів може бути Казахстан.«Мінські домовленості зайшли в глухий кут, я вважаю. Зараз миротворців треба вводити на Донбас і Луганськ, щоб вони визначили кордон. Треба зближувати їх позиції якось, підходити до взаєморозуміння», – сказав Назарбаєв.

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