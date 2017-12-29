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У Сімферополі учень влаштував стрілянину в гімназії

У Сімферополі учень влаштував стрілянину в гімназії
У Сімферополі учень гімназії імені Ушинського влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Внаслідок цього школяр поранив у ногу іншого учня.

Про це повідомляє 24 канал.

Після інциденту до гімназії приїхали медики та вилучили кулю, яка застрягла під шкірою. Згодом пораненого школяра відправили додому. Життю хлопчика нічого не загрожує.

Про мотиви стрільця не повідомляється. Правоохоронці проводять перевірку зазначених фактів.

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Теги: стрілянина
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